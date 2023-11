"Ahora ya España es otra": La transformación en la lucha contra la violencia machista

El próximo 25 de noviembre, España se vestirá de conciencia y cambio con la campaña propuesta por el Ministerio de Igualdad bajo el lema "Ahora ya España es otra".

Un llamado a la transformación de la sociedad que, según el departamento dirigido por Irene Montero, ha experimentado un cambio significativo en los últimos años en la lucha contra la violencia machista.



La inspiración detrás de esta iniciativa es doble: un homenaje a la inolvidable artista María Jiménez y su canción "Se acabó", que no solo marcó el panorama musical, sino que también se convirtió en la insignia del movimiento #MeToo en el deporte español, resurgido este verano por el caso Rubiales.



La campaña, que será presentada este jueves, tiene como objetivo principal visibilizar la evolución de la sociedad española en cuanto a la impunidad de los actos de violencia machista. Desde el Ministerio de Igualdad explican que se trata de romper el silencio, brindar apoyo y reparación a las mujeres que han sufrido estas situaciones, marcando así el fin de la impunidad.

Uno de los mensajes centrales de la campaña se refleja en un cartel que proclama el cambio desde el "solo es un beso" al "solo sí es sí", haciendo referencia a la reciente ley de garantía de la libertad sexual aprobada en octubre de 2022. Esta ley, que se basa en el consentimiento expreso y elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, refleja el compromiso de la sociedad española en no tolerar la falta de consentimiento.



"Señalar al agresor, no a la víctima" y "De denunciar sola, a denunciar juntas" son otras consignas elegidas por el Ministerio de Igualdad para reforzar el mensaje de que la sociedad española ha avanzado y es feminista, no tolerando ningún tipo de violencia machista.



El spot publicitario, elaborado por Ogilvy Madrid, cuenta con la participación de valientes mujeres supervivientes de la fundación Anabella de ayuda a mujeres maltratadas. Además, rinde homenaje a María Jiménez, cuya canción "Se acabó" se convierte en un himno feminista y de lucha contra las violencias machistas.



Esta campaña será proyectada en todos los medios: televisión, radio, prensa escrita y digital. También se destacará en el acto de entrega de reconocimientos del 21 de noviembre, donde el Ministerio de Igualdad premiará a personas, proyectos e instituciones que hayan contribuido a la concienciación en la lucha contra las violencias machistas en este 2023.