La dirección de los Premios César dimite tras las protestas por la paridad

Después de que varios centenares de actores, directores y realizadores emitiesen una carta abierta en protesta contra la falta de paridad, la dirección de la Academia de Cine francés ha anunciado su dimisión. Esto ocurre pocos días antes de que se celebre la 45ª edición de los Premios César.

Cuando solo quedan 14 días para la celebración de los premios más importantes del cine francés, los Premios César, que se celebrarán el próximo 28 de febrero, la dirección de la Academia de Cine ha anunciado su dimisión colectiva. Esto sucede pocos días después de la protesta en bloque de alrededor de 200 actores, directores y realizadores galos, que en una carta abierta publicada por el diario Le Monde, demandaban paridad y un funcionamiento transparente en la institución.



En su comunicado, la Academia explica que "para honrar a aquellas y aquellos que han hecho el cine en 2019, para recuperar la serenidad y hacer que la fiesta del cine siga siendo una fiesta, el Consejo de Administración para la Promoción del Cine (la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia) ha tomado la decisión unánime de dimitir". Más adelante, anuncian que procederán a renovar por completo la dirección del organismo.

Los Premios César amenazados por las protestas

Las críticas a la Academia por la falta de paridad se suman a las manifestaciones feministas previas, que condenaban las 12 nominaciones que el director franco-polaco Roman Polanski recibió por su última película, El oficial y el espía, a pesar de haber sido acusado de violación en varias ocasiones. Por todo ello, los actores y realizadores que participan en el escrito de protesta demandan una organización menos opaca de sus cuentas, un funcionamiento menos elitista y, por último, exigen más paridad entre hombres y mujeres en todos los niveles –solo el 35% de los 4.680 miembros de la institución son mujeres.



Los profesionales cinematográficos firmantes explican que, debido a este sistema de organizacion, que califican como "cerrado" y por el cual, consideran, la pluralidad del cine francés no queda representada, "la mayoría de sus miembros no se reconocen en las decisiones tomadas en su nombre y que no reflejan la vitalidad del cine francés actual".



Ante estas demandas, la dirección de la Academia hizo la promesa de remodelar su consejo de dirección para incluir en él más mujeres pero, en vista de que esta medida no se ha materializado, ha tomado la decisión de dimitir en bloque para ser reconstituida más adelante. Así, han dejado claro que la Asamblea General de la organización nombrará a los nuevos miembros de la dirección antes de que se celebre la 45ª edición de los premios, y que será entonces cuando comenzarán a notarse los cambios, ya que los nuevos directores podrán en marcha las "medidas de modernización".

