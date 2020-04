June Almeida abandonó sus estudios a los 16 años pero eso no le impidió labrarse una trayectoria hasta convertirse, casi dos décadas después, en la primera científica en descubrir los coronavirus.

June era una estudiante brillante y soñaba con ir a la Universidad de Glasgow. Pero June no pudo acabar sus estudios. Creció en un barrio pobre y su padre, conductor de autobús, no pudo costearle la universidad por lo que a los 16 años, tuvo que abandonar la escuela. No obstante, eso no impidió que June Almeida (June Hart de soltera) empezase a trabajar como técnico de laboratorio analizando muestras de tejido en el hospital de su ciudad, el Glasgow Royal Infirmary. Y desde ese momento su andadura como científica pronto generaría interés.

June Almeida, sus primeras aportaciones en microscopios electrónicos

Tras su paso por el hospital de Glasgow, June Almeida conoció a su marido en Londres, ciudad a la que se había trasladado para trabajar en el hospital St. Bartholomew.



Así, de la mano del artista venezolano Enriques Almeida, June emigró a Toronto, Canadá, donde trabajó en el Instituto del Cáncer de Ontario. Y aquí fue donde, incluso sin estudios, June empezó a trabajar con los microscopios electrónicos, desarrollando nuevas técnicas, en apariencia sencillas, que revolucionarían el mundo de la virología.



Para los expertos, lo complicado era distinguir los virus de las células o cualquier otra cosa a través de los microscopios. Esa era la principal barrera. Pero la genialidad de Almeida pasaba por simplificar los problemas más complejos y consiguió desarrollar un planteamiento capaz de identificarlos. Para ello solo necesitaba recurrir a los anticuerpos encontrados en individuos infectados con el virus, e introducirlos en la muestra de modo que, los propios anticuerpos, atraídos por el virus, acabarían señalando su presencia.



Con esta técnica, Almeida fue capaz de diagnosticar diferentes infecciones virales como por ejemplo la rubeola, que puede traer consigo complicaciones durante el embarazo, y que pese a que se había estudiado durante años no fue hasta las innovaciones de Almeida que fue posible observarla por primera vez.

Hacia el descubrimiento de los coronavirus

El reconocimiento que había obtenido la llevó de nuevo a Londres en 1964, al hospital St. Thomas, para ayudar en la investigación de David Tyrrell sobre la gripe común. Su equipo había tomado muestras de un virus parecido a la gripe en un niño enfermo de Surrey, pero los métodos tradicionales empleados a la hora de identificarlo habían fracasado hasta el momento, por lo que sospecharon que podría tratarse de un nuevo tipo de virus.



Así, Almeida consiguió crear imágenes nítidas del virus e incluso lo relacionó con dos virus similares de investigaciones previas en animales: la bronquitis en pollos y la hepatitis en ratones. Fue entonces cuando, tras su hallazgo, Almeida, su supervisor y Tyrrell se reunieron y se basaron en las imágenes de Almeida, donde se observaba una especie de corona alrededor de la estructura principal, dándole el nombre de Coronavirus.



Es de esta forma como el trabajo de June Almeida, una de las científicas con mayor impacto en el ámbito de la virología y a quien muchos ya habían olvidado, ha vuelto a salir a la luz. Sus técnicas han permitido a los investigadores identificar diferentes virus de forma precisa y con la mayor brevedad, ayudando a los científicos a comprender mejor el comportamiento del Covid-19 hoy en día.

