La increíble vida de Ruth Handler: De crear la muñeca más famosa del mundo a crear prótesis mamarias

La contribución de Ruth Handler ha tenido un impacto en la industria del juguete y ha dejado un legado que continúa hasta el día de hoy.

Ruth Handler (1916-2002) fue una empresaria y diseñadora estadounidense, conocida principalmente por ser la creadora de la famosa muñeca Barbie. Nació el 4 de noviembre de 1916 en Denver, Colorado, Estados Unidos. Su visión de crear una muñeca que empoderara a las niñas y les permitiera soñar en grande ha sido fundamental en el éxito de Barbie como ícono cultural y juguete, a lo largo de las décadas.

Los inicios de la empresaria

En 1945, Ruth junto con su esposo Elliot Handler y su amigo Harold Matson, fundaron la compañía de juguetes Mattel. Al principio, se dedicaron a fabricar marcos para cuadros, pero su espíritu emprendedor les llevó a explorar nuevas fronteras. Fue entonces cuando Ruth presenció un momento que cambiaría su vida y la de millones de niñas en todo el mundo.



Observando a su hija Barbara jugar con sus muñecas, Ruth se dio cuenta de algo inquietante. Todas esas muñecas representaban bebés o niñas pequeñas, pero ¿dónde estaban las mujeres adultas, las líderes, las profesionales? Fue en ese momento que se encendió una chispa en su imaginación, una idea revolucionaria que la llevaría a crear una muñeca que rompiera moldes.

Y así, en 1959, nació Barbie, la primera muñeca que personificaba el empoderamiento de la mujer. Barbie se convirtió en una sensación instantánea, capturando los corazones y la imaginación de niñas de todas las edades. Su éxito fue abrumador y Barbie se convirtió en un símbolo cultural, una fuente de inspiración para que las niñas soñaran en grande y persiguieran sus ambiciones sin miedo.



A lo largo de los años, Barbie evolucionó, reflejando la diversidad del mundo en el que vivimos. Mattel lanzó una increíble variedad de muñecas Barbie con diferentes profesiones, orígenes étnicos y estilos, inspirando a las niñas a creer que podían ser lo que quisieran ser.

Su experiencia con el cáncer

Pero la vida de Ruth no estuvo exenta de desafíos. En la década de 1970, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando le diagnosticaron cáncer de mama. En lugar de rendirse, esta valiente mujer decidió utilizar su experiencia personal para ayudar a otras mujeres que enfrentaban la misma batalla..



Durante su proceso de recuperación, se dio cuenta de la falta de opciones cómodas y estéticas para mujeres que habían pasado por una mastectomía. Así que, una vez más, la determinación de Ruth la llevó a emprender un nuevo camino.



Con la ayuda de su amiga Marti Jensen, una ingeniera de productos polímeros, fundó "Nearly Me" (Casi Yo) en 1975, una empresa dedicada a fabricar prótesis mamarias externas. Su objetivo era ofrecer a las mujeres una opción que les permitiera sentirse seguras y hermosas nuevamente, sin comprometer su comodidad.

La valiente lucha y el espíritu emprendedor de Ruth Handler la convirtieron en un ícono, no solo en el mundo del juguete sino también en la vida de muchas mujeres que encontraron esperanza y apoyo en sus creaciones.



Así es como Ruth Handler pasó de ser la creadora de la muñeca más famosa del mundo, Barbie, a ser una pionera en el cuidado y la dignidad de las mujeres que habían enfrentado la adversidad del cáncer de mama.



Su legado perdura hasta hoy, recordándonos que podemos hacer una diferencia en el mundo si seguimos nuestros sueños con valentía y compasión. La increíble vida de Ruth Handler es una prueba viviente de que un solo individuo puede cambiar la historia y tocar la vida de millones de personas en todo el mundo.