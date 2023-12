¿Quieres comprar sostenible y apoyar a empresas con propósito?

Las elecciones diarias que realizas tienen repercusiones en el destino de la comunidad en la que vives. Sin embargo, hay organizaciones que colaboran para que estas decisiones sean más sostenibles y contribuyan a un buen impacto social.

No es adecuado simplemente aparentar ser responsables y sostenibles. La afirmación de las marcas sobre la reducción de emisiones de CO2 o la selección de proveedores basada en criterios sostenibles ya no es suficiente para los consumidores. Se requiere una demostración con hechos. Obtener la certificación B Corp es una manera de hacerlo, ya que garantiza que tus decisiones de compra respaldan el crecimiento social, no causan daño al medio ambiente y contribuyen a la igualdad de oportunidades, entre otros aspectos.



Es cada vez más esencial que el ciudadano común realice compras de manera consciente, incluso si eso implica adquirir menos productos y a un precio más elevado. Investigaciones indican que el 54% de la generación Z y el 50% de los millennials están dispuestos a invertir un 10% adicional en productos sostenibles desde una etapa temprana.



¿De qué trata el sello B Corp?

Se puede afirmar que la certificación B Corp asegura que la misión y visión de las empresas son sostenibles y respetuosas tanto con la humanidad como con el planeta, pero esta descripción resultaría incompleta. "Ser B Corp va mucho más allá de un certificado. Por un lado, B Corp representa un nuevo modelo de empresa que está orientada hacia la creación de valor para todas las personas y el planeta y no solamente para los accionistas", indica la Directora de Comunicación y Activismo en B Lab Spain, Montse Sellarès.



"En este sentido B Lab hace mucho hincapié en que hay que cambiar el punto de vista, porque no se trata solamente de maximizar el valor de los accionistas, sino de orientar a las compañías hacia la creación de un valor social, ambiental y económico para toda la cadena: trabajadores, proveedores, clientes, medio ambiente y, por supuesto, accionistas", añade Sellarès.



De este modo, las compañías con certificación B Corp se adhieren a elevados criterios de rendimiento social y ambiental, transparencia pública, y responsabilidad legal, comprometiéndose a una mejora constante. En consecuencia, al optar por productos o servicios con esta certificación, el consumidor tiene la garantía de que su elección contribuye a transformar la economía.



"Ser cliente de una B Corp significa apoyar a aquellas empresas que están haciendo del mundo un lugar un poco mejor, ya sea porque su misión es limpiar los océanos mientras fabrican ropa o porque emplean a personas en riesgo de exclusión social, por poner algunos ejemplos. Pero elegir B Corp también significa formar parte de un movimiento global de millones de personas que, cada día, están alineando sus decisiones con el tipo de sociedad que queremos construir", explica la directora.

Requerimientos para ser B Corp

Para comprender la relevancia de formar parte de la comunidad B Corp, ya sea como cliente, empleado o negocio, solo es necesario observar los criterios que cualquier empresa, independientemente de su sector, debe satisfacer los puntos siguientes de acuerdo a Sellarès:

La primera acción consiste en comenzar a medir el impacto. "Ponemos a disposición de cualquier organización la Evaluación de Impacto B, el estándar de B Corp, utilizado por más de 200.000 compañías en todo el mundo. Esta herramienta de gestión, gratuita, online y confidencial, permite a las empresas gestionar y mejorar su impacto positivo a través de múltiples funcionalidades que permiten trazar objetivos, identificar aspectos de mejora y realizar un seguimiento de su desempeño. Sólo aquellas que superan una puntuación mínima de 80 puntos verificados logran convertirse en B Corp"

Facilitar el procedimiento para alcanzar la puntuación. "Todas aquellas compañías que necesiten ayuda en este proceso tienen programas de sensibilización, talleres y formaciones", agrega, enfatizando que se pueden asesorar en el proceso por medio de sus consultores.

Satisfacer la exigencia legal. En este contexto, todas las empresas B Corp tienen la obligación legal de evaluar el impacto de sus decisiones en todas las partes interesadas, integrando este compromiso en los estatutos de la empresa. "Somos conscientes que ninguna B Corp es perfecta, por lo que tratamos de generar espacios para que colaboren, aprendan unas de otras y mejoren su impacto".

Verificación y transparencia. En términos de serlo y no solo aparentarlo, las B Corps deben divulgar información sobre su rendimiento verificado en relación con los estándares exigidos.

Ejemplos de empresas B Corp

En la actualidad, más de 6,000 empresas de 86 naciones y 158 sectores han alcanzado dicha certificación. Obtenerla no es tarea sencilla, ya que requiere cumplir con estándares de rendimiento en cinco áreas específicas: empleados, gobernanza, comunidad, clientes y medio ambiente.



Algunas de las compañías de diversos sectores que han sido reconocidas por su impacto positivo excepcional mediante sus operaciones comerciales son Danone, Rituals, L’Occitane, Aveda, Artiem, Sepiia, Ecoalf, Patagonia, AlmaNatura, Parafina y Pensium.



Una vez obtenida la certificación, es necesario renovarla cada tres años. Este proceso implica someterse nuevamente a una rigurosa verificación, que, para empresas en industrias polémicas, conlleva adicionales requisitos.



L’Occitane

Para ser parte de este exclusivo grupo, la empresa francesa de cosméticos naturales y sostenibles ha realizado una exhaustiva evaluación de su impacto en todos los aspectos: empleados, comunidad, proveedores, clientes, accionistas y medio ambiente, tanto en sus oficinas como en fábricas, cadena de suministro y tiendas.



El director de Sostenibilidad del Grupo L’Occitane, Adrien Geiger, señala sobre su incorporación al B Corp: "Defendemos la sostenibilidad desde 1976. Estamos muy emocionados de unirnos a este grupo de empresas que comparten una misma filosofía: utilizar el poder de los negocios para construir comunidades más fuertes, reducir la desigualdad económica y crear un entorno más sostenible para todos".

Danone

Dado que pertenece al ámbito de la ganadería y agroalimentación, la marca Danone Iberia es clasificada por ellos mismos como una industria controvertida. A pesar de enfrentar criterios más exigentes para obtener la certificación, Danone ha mantenido desde el año 2016 dicho reconocimiento.



En este contexto, al formar parte de la comunidad B Corp, Danone afirma que se compromete con la equidad de oportunidades, cuida del bienestar animal, asegura proveedores cercanos a sus instalaciones y fortalece relaciones cercanas con ellos, entre otros aspectos.



La empresa ha logrado disminuir las emisiones de CO2 en un 17%, y aspira a alcanzar emisiones nulas para el año 2050. La declaración de este objetivo es una excelente noticia; el respaldo de B Corp proporciona una sólida garantía.

Aveda

Aveda surgió con el ideal de cuidar el medio ambiente al ser una firma de productos veganos. Por lo tanto, obtener la certificación B Corp era el siguiente paso lógico para una empresa que no solo se esfuerza por hacer las cosas correctamente, sino que también se compromete con metas ambiciosas.



Según Melissa Chelminiak de Aveda, unirse a B Corp implica unirse a una comunidad de organizaciones con ideas similares que están liderando un movimiento global de empresas con fines positivos. Como parte de B Corp, se preocupan por la belleza segura, practican la responsabilidad en la adquisición, fabricación y envasado, y contribuyen a la protección y suministro de agua limpia a personas necesitadas en las comunidades donde obtiene sus recursos.



Rituals

Esta empresa de productos cosméticos obtuvo su certificación en el año 2022. Afirman que un negocio no puede fomentar el crecimiento social si no es inclusivo, equitativo y regenerativo, y si no cumple con estándares elevados de desempeño social y ambiental.



La cadena de valor de la empresa implica evaluar todos los productos para analizar su ciclo de biodegradabilidad, huella de CO2 y origen natural. Hasta el año 2022, el 70% de los productos contenían más del 90% de ingredientes naturales, y se han comprometido a alcanzar el 100% de sus productos con estas características para el año 2023. También tienen la meta de que, para el año 2025, todos sus envases sean recargables y/o reciclables.

Artiem

Es la primera cadena hotelera en Europa y la tercera a nivel mundial en recibir la aprobación de B Corp. Cinco de sus hoteles están ubicados en España: uno en Madrid, tres en Menorca, y uno en Asturias. Su certificación es de gran significancia y señala un cambio hacia una mayor responsabilidad y transparencia en la industria hotelera.



Afirman que se enfocan en la felicidad de las personas mientras consideran el impacto positivo en el entorno, razón por la cual participan activamente en iniciativas para concientizar sobre la limpieza del Mediterráneo de plásticos. Además, han liderado junto a un centenar de organizaciones la creación de una figura legal que reconozca a las empresas con propósito, con el objetivo de promover la transición hacia una economía inclusiva, sostenible y regenerativa.