Con solo 15 y 16 años, cinco adolescentes de Móstoles (Madrid) han creado una aplicación con la que proteger a las mujeres que caminan solas por la calle de noche: “Es una realidad: Las mujeres salimos con miedo a la calle”.

Se llaman Nuria Villoria, Lucía Fernández, Lucía Adrián, Paula Fernández y Sandra Camacho, su objetivo es que las mujeres puedan caminar solas por la calle sin miedo y para ello han creado When & Where, una aplicación que geolocaliza a las mujeres que la descargan y envía una alerta a su teléfono en caso de que se paren o no se acerquen a su destino. En caso de que la usuario no responda, se envísa un aviso al contacto de emergencia que haya escogido. Además, esta app es completamente segura, ya que la ubicación solo se comparte en caso de que la usuaria esté en riesgo. Y aunque esté enfocada a las mujeres, sus creadoras invitan a descargarla para proteger también a hombres, niños o personas con alzhéimer.

Combatir el miedo de muchas mujeres con una app

El proyecto comenzó el año pasado, cuando estas cinco adolescentes cursaban 4º de la ESO y su profesora les propuso participar en el programa Technovation Challenge, que propone a estudiantes crear aplicaciones útiles para resolver los problemas de sus comunidades. "Queríamos romper ese miedo, expresarlo y mostrar que nosotras también tenemos voz. Nuestra voz, ahora mismo, es la aplicación que hemos creado", explica Nuria, una de las creadoras.



Con la idea de esta aplicación y bajo el nombre LPSN Company –por sus iniciales– llegaron a la final del concurso, que se celebró en San Francisco en julio del pasado año. Y tuvieron mucho éxito: 50.000 descargas y miles de mensajes de agradecimiento por parte de mujeres que han experimentado los mismos problemas que las creadores y que, por fin, encuentran en When & Where una solución. "Están valorando un trabajo que hemos hecho, pero también significa que lo están necesitando. Me alegraría muchísimo más que nuestra aplicación se dejara de usar porque ese problema no exista", explica Sandra.

La violencia es todavía un indicador de desigualdad

Según los datos revelados por una encuesta realizada en 2018, una de cada tres mujeres se ha sufrido acoso sexual en las calles en alguna ocasión. Esto hace patente que existe una clara desigualdad de género y que las mujeres, por ser mujeres, cargan con una mochila de miedo cuando caminan solas por la calle. Por este motivo, niñas, adolescentes y mujeres ven limitados sus pasos, evitan transitar ciertos caminos o salir a la calle a ciertas horas.



Se conoce como Síndrome de Caperucita Roja porque, como consecuencia, las mujeres se conviertenen un objetivo de violencia y de mensajes como "ten cuidado", "deja que alguien te acompañe", consejos bien intencionados que dejan entrever que la única solución para que las mujeres no pasen miedo es dejar de hacer una vida normal.



La meta de estas cinco adolescentes no es ayudar y proteger a las mujeres, aunque también, sino, además, conseguir que un dia no sea necesario que existan estos recursos para vivir seguras y libres: "Queremos que en un futuro –esperemos que sea cercano– las mujeres tengan igualdad de oportunidades y que, igual que los hombres, puedan salir a la calle sin ningún tipo de riesgo".

