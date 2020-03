Un año más, las calles de Madrid y las de otras muchas ciudades de España se han inundado de la marea morada: "Somos un grito global dispuesto a dar la batalla para construir vidas mejores".

"Con derechos, sin barreras. Feministas sin fronteras". Esa ha sido una de las consignas de las manifestaciones feministas de este 8 de marzo, que un año más han llenado calles de España exigiendo derechos para todas las mujeres. Ahora, más que nunca, el feminismo es un asunto clave en la agenda política y social, y aunque la afluencia fue algo menor que en años anteriores –probablamente por el miedo a los contagios por Coronavirus–, no podemos comparar la capacidad movilizadora del feminismo, que es imparable, con la de cualquier otro movimiento.

Este año las mujeres exigen políticas concretas, "menos discursos y más propuestas", convertir las violencias machsitas en una cuestión de Estado y poner fin al avance de la extrema derecha. En la capital, donde tuvo lugar una de las mayores movilizaciones junto con la de Barcelona, la marcha se cerró con un manifiesto leído entre aplausos que, entre otra cosas, pedía "una vida con derechos, todos los días del año".



Esta movilización, que partió desde Atocha y se dirigió a Plaza de España, inició sus pasos a las 17 horas de la tarde con un frente formado por mujeres de distintos bloques de reivindicación, distintos barios y distintos pueblos, juntas para luchar por la igualdad. Y es que esta jornada, donde mujeres racializadas, blancas, lesbianas, de ciudad, rurales, de asambleas, de sindicatos, de partidos políticos, mujeres con discapacidad, mayores, jóvenes, católicas, musulmanas caminaron juntas, estuvo marcada por la diversidad,



Además, este año se ha vuelto a escuchar con más fuerza que nunca la consigna "Sola y borracha quiero llegar a casa", que aunque se pudo escuchar en otros 8M, este año ha tenido un significado especial por la polémica que generó que el Ministerio de Igualdad la utilizara en sus cuentas oficiales en redes sociales para hablar sobre la nueva Ley de Libertad Sexual. Además, se escucharon otras conocidas consignas, como: "Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va vencer".

Antes de las manifestaciones numerosas ciudades de España como Bilbao, Sevilla, Santander, León, Murcia o Extremadura abrieron esta jornada de protestas con marchas matinales donde se celebraron desayunos, pasacalles, flashmobs y lectura de manifiestos. En Barcelona, la movilización estuvo marcada por la demanda de derechos de las mujeres trans y la denuncia de la violencia sexual que millones de mujeres sufren alrededor del mundo. En Murcia, además, se puso el foco en el veto parental con consignas como "basta ya de justicia patriarcal", y en Bilbao el antirracismo y la diversidad fueron dos de los pilares de la protesta.



Países como Chile, México o Argentina, que han convocado huelga para el día de hoy, también llenaron ayer sus calles de reivindicaciones que coreaban "aterta feminista en América Latina". Las protestas pusieron el foco en el aborto legal, seguro y gratuito y en el fin de las violencias machistas, dos de las demandas más emblematicas en el territorio.



Y este es, precisamente, uno de los éxitos del movimiento: saber poner en común, compartir, abrir debate y prestarse a la discusión teórica, gracias a lo que conseguimos construir un feminismo articulado y fuerte que no conoce barreras. Un feminismo que este año ha vuelto a triunfar porque no da pasos atrás, solo pasos hacia delante. No cede ni deja de recordar a las que ya no están. Sigue gritando por ellas. Sigue tendiendo la mano a todas las mujeres para reír, bailar, gritar, defender y, sobre todo, seguir luchando.

