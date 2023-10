La intérprete de 40 años aprovecha su gran impacto mediático para posicionarse sobre el conflicto iraní.

Anne Hathaway, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres y firme defensora de los derechos humanos, no desaprovecha ninguna oportunidad para reivindicar y transmitir mensajes poderosos.



Como ejemplo de ello, el pasado viernes 6 de octubre, acudió a la grabación de una entrevista para el programa de televisión The View luciendo un look impactante. Vistió una camiseta estampada, combinada con una falda tubo negra de estampado de piel de cocodrilo, elegantes zapatos de tacón y una selección de joyería dorada que incluía una gargantilla, pulseras y anillos.

El significado de su look

Lo llamativo del look es el mensaje de la camiseta blanca con el nombre de Mahsa Amini en letras rojas, una mujer que perdió la vida bajo custodia de la policía iraní el año pasado después de ser arrestada por usar "incorrectamente" el pañuelo sobre su cabeza. La policía la detuvo por inmoralidad, al romper el código de vestimenta para las mujeres iranís. La policía en su momento aseguró que la mujer murió de un ataque al corazón, pero los testigos vieron cómo la golpeaban violentamente para meterla en el furgón policial. La joven fue llevada al hospital en coma y murió tres días después.

Con este look mostró su apoyo a la causa de Mahsa Amini y a todas las mujeres que luchan contra las restricciones impuestas por la ley de vestimenta en Irán.



Además, justo después de que se anunciara que Narges Mohammadi, activista por los derechos de las mujeres en Irán, recibiera el Premio Nobel de la Paz en 2023.

La situación en Irán

Esta “policía de la moral” que causó la muerte de Mahsa Amini, somete de forma rutinaria a mujeres y niñas a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por no cumplir con las leyes abusivas, sobre el uso obligatorio del velo. Estas leyes pueden acarrear penas de entre 10 días y dos meses de prisión si se incumplen. Las mujeres iraníes se han cansado y se han levantado para reclamar igualdad y libertad en Irán.

La muerte de la mujer de 22 años desató rápidamente un levantamiento civil debido al descontento de las mujeres iraníes por la supresión de sus derechos humanos. Durante la terrible represión de las autoridades, según Amnistía Internacional, más de 500 personas han muerto y se calcula que 22.000 han sido detenidas, muchas de ellas mujeres y al menos 41 niñas y niños. Esta represión tiene un claro objetivo: intimidar a quienes participan en el levantamiento popular.