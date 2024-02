Anne Hathaway protagoniza una de las películas románticas de la temporada. Te contamos lo que sabemos de "The Idea of You"

No es fácil tocar la tecla adecuada a la hora de llevar a la gran pantalla una historia de amor. En ocasiones falla la química entre los protagonistas, otras veces se cae en un exceso de ñoñería que hace que la película resulte empalagosa, y en un buen número de casos, el trasfondo en el que transcurre carece de consistencia, lo que hace que la historia resulte totalmente irrelevante.



Afortunadamente, la habilidad del director Michael Showalter ha esquivado con destreza todos estos errores para lograr crear lo que algunos críticos ya han calificado como “una obra maestra sexy e inesperada”. Protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en sus papeles principales, The idea of You llega a Amazon Prime Video con grandes expectativas. Quienes la han visto alaban no solo el producto final, sino el modo en el que aborda las relaciones humanas en toda su complejidad.

Una historia de amor poco convencional

The Idea of You cuenta la historia de una madre divorciada que acompaña a su hija al popular festival de Coachella, en el que participa una de las bandas más conocidas a nivel mundial. Durante la celebración del evento tiene un encuentro casual con el cantante de esta banda, bastante más joven que ella, a raíz del cual comienzan una relación.



El personaje interpretado por Anne Hathaway descubrirá entonces que el amor puede llegar a ser realmente complicado cuando las circunstancias juegan en tu contra. Por un lado la diferencia de edad, pero también tener que afrontar los desafíos que presenta ser pareja de una celebridad cuya vida está constantemente bajo el foco de atención de los medios, supondrá una dificultad añadida a su recién iniciada historia de amor.

Lo que se dice de la historia

La película está basada en una novela del mismo nombre escrita por Robinne Lee. Y aunque la autora lo negó hace tiempo en una entrevista, hay quienes han afirmado que el personaje del cantante y la banda a la que pertenece están directamente inspirados en Harry Styles y One Direction. Sea o no cierto, esta hipótesis cobró tal fuerza que ahora, con el lanzamiento de la película, todos los medios dan por hecho que el personaje que interpreta el actor Nicholas Galizitine es una recreación de Styles.



Robinne Lee, autora de la novela, y que también está involucrada en la producción junto a Anne Hathaway, dijo en su momento que en realidad se trataba de “una historia sobre una mujer que se acerca a los 40 y reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el punto en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres como deseables, viables y completas"



Además de a Anne Hathaway y Nicholas Galizitine como protagonistas la película incorpora en el reparto,, a otros actores y actrices como Ella Rubin, Perry Mattfeld, Viktor White y Reid Scott. Su estreno está previsto que tenga lugar en Amazon Prime Video el próximo 2 de Mayo.