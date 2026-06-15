Adiós a la grasa abdominal: este accesorio de Decathlon por menos de 10€ es el aliado perfecto para un vientre plano este verano

Publicado el 15/06/26 à 16:40 Por El equipo editorial

Eliminar la grasa del vientre que se acumula suele ser complejo, ya que es mucho más rápida de instalarse que de eliminarse, incluso cuando se mantiene una alimentación equilibrada y una actividad física diaria. Para conseguirlo, algunos accesorios deportivos son ideales, ya que permiten un gasto calórico más alto en poco tiempo, convirtiendo el ejercicio en el mejor aliado contra la grasa abdominal.

Dentro de esta categoría de accesorios, destaca uno que Decathlon ofrece por menos de 7 euros y que ayuda a perder barriga rápidamente: la cuerda de saltar.

La cuerda de saltar de Decathlon por menos de 10€

En concreto, se trata de la cuerda de saltar 500 foam Domyos, que cuesta solo 9,99 euros en las tiendas de la marca. Por menos de 10 euros, es un accesorio económico que nada tiene que ver con las máquinas de fitness costosas que a veces se recomiendan para perder peso y grasa. Compacta y fácil de transportar, puede mejorar significativamente la forma en la que quemas calorías durante tus entrenamientos, ayudando a conseguir un vientre plano de manera más sencilla y sin gastar mucho dinero.

© Decathlon

Cuerda de saltar: el modelo económico de Decathlon para perder barriga

A pesar de su bajo precio, la cuerda de saltar 500 foam Domyos está bien diseñada. Cuenta con mangos ergonómicos de espuma que permiten un buen agarre para evitar que se te escape durante el ejercicio, además de absorber la humedad para evitar molestias por el sudor. Este modelo también incluye un sistema de ajuste que permite regular la cuerda hasta 3 metros según tu altura, lo que mejora notablemente su uso.

Su revestimiento de PVC es ideal para entrenar en casa, ya que resiste bien el roce con suelos interiores. Esto facilita encadenar saltos y quemar muchas calorías sin necesidad de ir al gimnasio. Según Decathlon, esta cuerda de saltar, disponible en tres colores, puede permitir quemar tantas calorías como 30 minutos de jogging. Una alternativa muy interesante a la carrera, que además puede practicarse durante todo el año, sin importar el clima.

Cuerda de saltar: un deporte infravalorado para perder grasa abdominal

Para perder grasa corporal, en general se recomienda practicar deportes que activen el sistema cardiovascular. Estos ejercicios ayudan a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía. La cuerda de saltar es una excelente opción, al nivel de la carrera, el ciclismo o la natación, aunque a menudo se subestime su eficacia.

“Es el accesorio estrella del fitness para quemar calorías y utilizar reservas energéticas”, explica un experto en equipamiento deportivo. En promedio, una sesión de 20 a 30 minutos puede quemar entre 300 y 400 calorías, dependiendo del metabolismo y la intensidad. Incluso una hora de ejercicio puede llegar a quemar hasta 725 calorías. Para Decathlon, la cuerda de saltar es un método eficaz para quemar calorías, perder peso, afinar la figura y conseguir un vientre plano.

Vientre plano: cómo usar la cuerda de saltar para perder barriga

Es importante entender que debe combinarse con una alimentación sana y equilibrada para obtener resultados reales en la reducción de grasa abdominal. Además, la constancia es clave: se recomienda practicarla entre 1 y 2 veces por semana para acelerar la pérdida de grasa.

Un ejemplo de entrenamiento consiste en alternar 3 minutos de saltos suaves con 1 minuto de saltos intensos, creando un entrenamiento por intervalos que ayuda a movilizar mejor las reservas de grasa abdominal.