Piernas cansadas en verano: esta es la forma de zapato que alivia al instante las molestias, según los podólogos

Publicado el 27/07/26 à 17:16 Por El equipo editorial

Al final de un día caluroso es recurrente notar las piernas más pesadas, los tobillos hinchados y caminar con cierta incomodidad. Según algunos expertos, el calor provoca una vasodilatación que aumenta el diámetro de las venas entre un 10 % y un 15 %, favoreciendo la sensación de piernas pesadas. Muchas mujeres optan entonces por sandalias muy planas, chanclas o modelos minimalistas que parecen cómodos, pero que en realidad pueden dificultar el retorno venoso. La buena noticia es que cambiar el tipo de calzado puede proporcionar un alivio rápido, siempre que cumpla unas características muy concretas.

El calzado que recomiendan los expertos

Los especialistas describen el zapato ideal como una sandalia o zueco ergonómico con cuña, con un tacón de entre 2 y 4 centímetros, siendo 3 centímetros la altura más recomendable. Además, aconsejan que exista un desnivel aproximado de 2 centímetros entre el talón y la parte delantera del pie. Esta recomendación se basa en el consenso varios expertos y las indicaciones publicadas por Doctissimo y Epitact.

Este diseño ayuda a activar la llamada bomba plantar, situada bajo el arco del pie y conocida en medicina como la suela venosa de Lejars, sin bloquear el movimiento del tobillo ni ejercer una presión excesiva sobre el pie. Según los expertos, sustituir unas chanclas completamente planas por unas sandalias con cuña estables puede hacer que muchas personas noten las piernas considerablemente más ligeras desde los primeros días de calor.

¿Por qué las piernas pesan más en verano?

Cuando hace calor, las venas se dilatan para ayudar al organismo a regular la temperatura corporal. Como consecuencia, el retorno de la sangre hacia el corazón se vuelve más lento. Epitact señala que esta vasodilatación es una de las principales causas de la hinchazón, el hormigueo y la sensación de pesadez, especialmente en personas con problemas de circulación o insuficiencia venosa crónica.

Además, permanecer muchas horas de pie o sentado favorece que la sangre se acumule en las pantorrillas y los tobillos, intensificando aún más estas molestias.

La importancia del movimiento del pie

El retorno venoso depende principalmente de dos mecanismos:

La contracción de los músculos de la pantorrilla.

La bomba plantar situada bajo el arco del pie, conocida como suela venosa de Lejars.

Para que ambos sistemas funcionen correctamente, el pie debe realizar un movimiento natural desde el talón hasta los dedos en cada paso.

Los expertos advierten de que los zapatos completamente planos y rígidos aplastan el arco plantar y reducen este efecto. En el extremo contrario, los tacones superiores a 5 centímetros limitan el movimiento del tobillo y disminuyen la eficacia de la contracción muscular de la pantorrilla.

Las características del zapato ideal para aliviar las piernas pesadas

Algunos expertos coinciden en que el mejor calzado reúne estas características:

Tacón de entre 2 y 4 centímetros (idealmente, unos 3 cm).

(idealmente, unos 3 cm). Suela acolchada , preferiblemente de corcho o EVA (etileno-vinil-acetato).

, preferiblemente de corcho o EVA (etileno-vinil-acetato). Buen soporte del arco plantar .

. Parte delantera ligeramente curvada , para facilitar el movimiento natural del pie.

, para facilitar el movimiento natural del pie. Tiras anchas , de al menos 3 centímetros, que sujeten bien el empeine sin comprimir los dedos.

, de al menos 3 centímetros, que sujeten bien el empeine sin comprimir los dedos. Talón estable y bien sujeto .

. Puntera y materiales flexibles, que permitan un movimiento cómodo.

Si buscas unas sandalias cómodas para el verano, los especialistas recomiendan fijarte en estos detalles, ya que pueden ayudar a mejorar la circulación y reducir la sensación de piernas cansadas durante los meses de más calor.