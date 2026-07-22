Estos son los 2 alimentos que debes cocinar a la barbacoa para mantenerte en forma este verano, según una experta

La dietista Violette Babocsay, autora de El gran guía de la nutrición y la pérdida de peso, que se publicará en agosto con la editorial Marabout, ha compartido sus consejos nutricionales en RTL para transformar este tipo de comida, normalmente muy calórica, en una opción más equilibrada.

Entre sus recomendaciones destaca sustituir las carnes grasas por pescado e incorporar verduras a la parrilla. La experta propone alternativas a la combinación tradicional de brochetas marinadas, salchichas tipo chipolata y patatas fritas industriales de supermercado, especialmente útiles para quienes quieren controlar el aumento de peso y la acumulación de grasa en la zona abdominal durante el verano.

Aunque disfrutar de una barbacoa —incluso si es muy abundante— de vez en cuando no provocará un aumento significativo de peso ni de grasa abdominal, repetir con frecuencia barbacoas ricas en grasas durante el verano sí puede favorecer que se acumule grasa en el vientre. Por eso, para combinar el placer de una comida a la parrilla con una alimentación equilibrada, conviene preparar una versión algo más saludable.

Vientre plano: el pescado, el mejor alimento para sustituir la carne grasa en la barbacoa

Las carnes que suelen protagonizar las barbacoas son, en muchos casos, alimentos con un alto contenido en grasa, como las salchichas chipolata, las merguez o las costillas de cerdo con salsa barbacoa. Sin embargo, es posible reducir su consumo o incluso eliminarlas cuando se busca limitar la acumulación de grasa abdominal y conseguir un plato veraniego más equilibrado, apostando por carnes magras sin añadir grasas extra.

Pero, según la dietista Violette Babocsay, una opción todavía mejor es sustituirlas por pescado. En declaraciones al programa de Olivier Boy, la experta asegura que se puede «por ejemplo, poner pescado, ya que también se adapta muy bien a la cocción en la barbacoa». Pescados enteros a la parrilla, filetes de pescado blanco o brochetas con trozos de salmón… Las opciones son numerosas para variar los platos y comer de forma más ligera sin renunciar al sabor.

Grasa abdominal: las verduras, las grandes olvidadas de la barbacoa según la dietista

Por último, y especialmente importante, la experta en alimentación saludable destaca que en las barbacoas «a menudo nos olvidamos de las verduras».

Como recuerda, «los calabacines, las berenjenas, los pimientos, los champiñones e incluso el maíz son realmente excelentes a la parrilla», además de aportar color al plato y, sobre todo, menos calorías y grasas. «Aportan fibra y vitaminas. Permiten equilibrar mucho más fácilmente la comida», explica Violette Babocsay.

Por ello, las verduras deberían tener un papel protagonista en esta comida veraniega, que normalmente suele ser demasiado abundante, aportando ligereza y nutrientes.

Para la experta, incluir una buena cantidad de verduras es incluso la clave para conseguir una barbacoa saludable que ayude a mantener un vientre más plano: «Al final, la mejor barbacoa es aquella en la que las verduras ocupan tanto espacio como la carne».

Barbacoa: 2 errores que pueden arruinar tus esfuerzos para conseguir un vientre plano

¿Has preparado pescado y verduras a la parrilla para cuidar tu salud y tu silueta? Es un buen comienzo, pero también conviene prestar atención a las bebidas y las salsas que acompañan la comida. Estas calorías líquidas se consumen fácilmente y pueden acumularse rápidamente.

El alcohol, los refrescos, los zumos de fruta, la mayonesa o el aceite de oliva pueden desequilibrar fácilmente el aporte calórico del menú y convertir una comida que podría ayudar a controlar el peso en una barbacoa mucho más calórica de lo previsto.

¿La recomendación? Elegir solo aquello que realmente aporte placer por su sabor, consumirlo con moderación y evitar las calorías líquidas que se toman por costumbre, reduciendo así el aporte energético de la comida sin darse cuenta.