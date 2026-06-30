Natación para tonificar el abdomen: este ejercicio de la "bicicleta invisible" es muy eficaz para conseguir un vientre plano según un experto

Publicado el 30/06/26 à 13:35 Por El equipo editorial

La natación es un deporte acuático al que muchas veces recurrimos cuando queremos trabajar el abdomen y conseguir un vientre más plano y tonificado. Pero es una actividad que se basa en el principio del “core”, como pasa en la natación estilo crol, que conviene entrenar. Por eso, sería una pena prescindir de este deporte en verano, sobre todo cuando el objetivo es fortalecer la zona abdominal y afinar la silueta.

Existen muchos ejercicios que permiten trabajar el abdomen dentro del agua, tanto en la piscina como en el mar durante las vacaciones. Entre ellos destaca el movimiento de la “bicicleta invisible”, recomendado por el fisioterapeuta Jérôme Augé en declaraciones a Femme Actuelle. Se trata de un ejercicio sencillo y accesible que ayuda a tonificar el abdomen de forma progresiva.

La “bicicleta invisible”, un ejercicio de core en el agua recomendado por expertos

Para realizar este ejercicio en el agua, el fisioterapeuta recomienda utilizar un accesorio muy habitual en piscinas: los churros de espuma (o “fideos de piscina”), que en este caso se utilizan por duplicado. Se trata de un material económico que puede encontrarse por menos de 3 euros en tiendas como Decathlon.

La idea es simular el movimiento de una bicicleta dentro del agua, aprovechando la resistencia del medio acuático. Para ello, debes colocarte de pie en el agua, asegurándote de que el nivel te cubra al menos el pecho, idealmente hasta los hombros.

Coloca un churro de espuma bajo cada brazo para mantenerte a flote y sostener la cabeza fuera del agua, y comienza a pedalear en el aire como si estuvieras montando una bicicleta.

Aunque el movimiento es accesible para todos, el esfuerzo muscular aumenta debido a la resistencia del agua, especialmente en la zona abdominal inferior, lo que ayuda a definir el vientre.

Se recomienda empezar con 2 minutos de ejercicio e ir aumentando la duración progresivamente a medida que se gana resistencia, con el objetivo de tonificar el abdomen de forma eficaz en cada sesión de natación.

Cómo hacer la bicicleta invisible para un vientre plano

Este ejercicio no permite por sí solo eliminar la grasa abdominal, pero puede contribuir al proceso si se adapta correctamente. Para potenciar sus efectos, basta con aumentar la velocidad del pedaleo en el agua, lo que incrementa el trabajo cardiovascular y favorece la quema de grasa.

También es recomendable alternar ritmos, siguiendo un método de entrenamiento por intervalos: periodos de pedaleo lento combinados con fases de pedaleo muy rápido.

Por último, este ejercicio puede complementarse con largos de piscina para activar todos los grupos musculares y aprovechar el efecto tonificante global de la natación.