¿Cuánto hay que nadar para perder grasa abdominal? Una experta de Decathlon desvela cómo aprovechar mejor cada sesión

Publicado el 26/06/26 à 11:22 Por El equipo editorial

¿Qué hace de la natación uno de los deportes más completos para tantas personas? Sus aficionados lo tienen claro: combina trabajo cardiovascular y muscular, convirtiéndola en una actividad ideal para tonificar y estilizar la silueta. Es muy suave para las articulaciones, adecuada para personas con dolores lumbares o de espalda, y también mejora la resistencia al esfuerzo, la postura y la flexibilidad. Otro de sus puntos fuertes es su capacidad para activar la musculatura abdominal, lo que la convierte en una gran aliada para quienes desean afinar la cintura, reducir los michelines o eliminar grasa abdominal.

Para trabajar aún más la zona abdominal y facilitar la pérdida de grasa, es interesante apostar por ciertos estilos de natación y utilizar accesorios específicos. También es clave realizar sesiones lo suficientemente largas como para que el cuerpo empiece a utilizar sus reservas de grasa.

La duración ideal de una sesión para perder grasa abdominal

Según explica Marie, responsable de contenidos en Nabaiji consultada por Decathlon, para perder peso nadando es clave realizar sesiones que activen el cardio y aumenten el gasto energético global: “Para perder peso hay que hacer cardio. No es la única solución, pero es una buena forma de lograrlo. Sin sorpresa, para perder barriga hay que quemar calorías.”

Para que una sesión de natación sea efectiva, debe ser intensa pero también lo suficientemente larga: “Recomiendo sesiones de al menos 45 minutos a buen ritmo.”

Cómo estructurar una sesión eficaz de natación

Para mantener una sesión intensa pero sostenible durante 45 minutos, se pueden alternar bloques de nado suave (braza, ondulaciones con aletas, patadas con tabla) con bloques de nado más intenso (crol, espalda).

Según la experta:

La braza quema aproximadamente 340 calorías en 30 minutos

El mariposa puede llegar a 380 calorías en el mismo tiempo

en el mismo tiempo Estas cifras pueden variar según la intensidad del entrenamiento

Ejercicios en el agua para tonificar el abdomen

La natación es una actividad ideal para quemar grasa y fortalecer los abdominales, protegiendo al mismo tiempo las articulaciones. Gracias a la resistencia del agua, cada movimiento implica un mayor esfuerzo muscular.

1. Patada con tabla

Sujeta una tabla con los brazos estirados y nada impulsándote solo con las piernas. Este ejercicio activa especialmente los abdominales inferiores. Realiza 3 series de 2 minutos con 30 segundos de descanso.

2. Crol con rotación del tronco

Nada crol exagerando ligeramente la rotación del tronco en cada brazada. Este movimiento trabaja los oblicuos y refuerza la faja abdominal. Realiza 4 largos lentos para controlar bien la técnica.

3. Plancha acuática

En posición vertical, sujétate al borde de la piscina. Eleva las rodillas hacia el pecho contrayendo los abdominales y bájalas lentamente. Repite 15 veces durante 3 series.

Resultado

Integrando estos ejercicios en las sesiones de natación, se combina el trabajo muscular con la quema de grasa. Además, el efecto cardiovascular de la natación acelera el metabolismo, lo que permite seguir quemando calorías incluso después del entrenamiento. Para mejores resultados, se recomienda acompañar el ejercicio con una alimentación equilibrada y hábitos saludables.