¿En qué consiste el método 5x5? Así es la rutina de cinco ejercicios que ayuda a fortalecer el abdomen después de los 50

Publicado el 04/08/26 à 13:45 Por El equipo editorial

A partir de los 50, trabajar la zona del abdomen ya no solo consiste en hacer una serie interminable de abdominales en el suelo. El cuerpo cambia, al igual que la recuperación, y el objetivo pasa a ser tanto mejorar la tonicidad como proteger la espalda y las articulaciones. La buena noticia es que existen métodos eficaces, accesibles y adaptados a esta etapa de la vida, entre ellos el conocido programa 5×5, recomendado por numerosos entrenadores por su eficacia.

En su origen, el método 5×5 no fue diseñado específicamente para trabajar los abdominales. Pero al basarse en movimientos funcionales y completos, implica de forma intensa la musculatura abdominal. «Los ejercicios multiarticulares obligan a los abdominales a trabajar constantemente para estabilizar el cuerpo», explica el entrenador Michael Hamlin, entrevistado por Women’s Health. El resultado: un abdomen más tonificado sin necesidad de multiplicar los ejercicios aislados.

El método 5×5: sencillo, progresivo y muy eficaz

Este método se basa en una estructura de cinco ejercicios, cinco series y cinco repeticiones. Los movimientos elegidos son ejercicios denominados multiarticulares, es decir, aquellos que implican varios grupos musculares al mismo tiempo. El programa clásico incluye sentadillas, press de banca, remo inclinado, press militar y peso muerto. Todos ellos requieren una activación constante del core, lo que implica a los músculos abdominales.

Otra ventaja después de los 50 años es que el método se puede adaptar. Puede practicarse en casa con un simple par de mancuernas ajustables o en el gimnasio con una barra, un banco y un soporte para sentadillas. Hamlin recomienda entrenar tres veces por semana, en días no consecutivos, con descansos de dos a tres minutos entre series.

La progresión es gradual: el objetivo es aumentar ligeramente las cargas cada semana, por ejemplo, 2,3 kg en total, para estimular los músculos sin someter al cuerpo a un esfuerzo excesivo.

Para elegir el peso inicial, Hamlin aconseja utilizar una carga que corresponda a un esfuerzo percibido de 7 u 8 sobre 10: debe resultar difícil, pero permitir completar cinco repeticiones. Si el peso es demasiado elevado, es posible hacer una breve pausa de 30 segundos para completar la serie. La semana siguiente, se mantiene el mismo peso intentando realizar las cinco repeticiones de una sola vez.

Este enfoque enseña al cuerpo a gestionar la fatiga al tiempo que respeta las capacidades físicas propias de la edad.

Fortalecer los abdominales con el método 5×5: los mejores ejercicios

La sentadilla es una gran aliada para trabajar el abdomen. Para mantener el torso erguido y evitar inclinarse hacia delante, los abdominales deben permanecer contraídos durante todo el movimiento. Lo mismo ocurre con el peso muerto, que exige una intensa activación del core para proteger la columna vertebral durante la elevación de la carga. Ambos ejercicios son especialmente eficaces para fortalecer la zona central del cuerpo.

El press militar, realizado de pie, suele estar infravalorado como ejercicio para los abdominales. Sin embargo, levantar una carga por encima de la cabeza exige una estabilidad máxima: los músculos profundos trabajan de forma continua.

El remo inclinado y el press de banca completan el conjunto al fortalecer el tronco y mejorar la coordinación.

Al combinar estos movimientos, el programa 5×5 permite tonificar los abdominales después de los 50 años, al tiempo que desarrolla la fuerza, el equilibrio y la confianza en las propias capacidades físicas.