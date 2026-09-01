Cuesta menos de 11 euros y puede cambiar tus entrenamientos: el accesorio de Decathlon para piernas, glúteos y abdominales

Publicado el 01/09/26 à 15:45 Por El equipo editorial

Cuando se trata de tonificar el cuerpo, hacer sesiones más intensas de entrenamiento de fuerza o moldear la silueta en casa, las pesas tradicionales y las bandas elásticas suelen ser los primeros accesorios a los que recurrimos. Sin embargo, existe una alternativa especialmente eficaz, a menudo infravalorada y relegada a la simple práctica de los estiramientos: el bloque de yoga de corcho.

Esta herramienta versátil ofrece una resistencia diferente, permite realizar un trabajo profundo de estabilización y proporciona un apoyo postural óptimo, todo ello sin someter las articulaciones a impactos o tensiones excesivas.

Al alcance de todos los bolsillos, el modelo de la marca KIMJALY disponible en Decathlon cuesta tan solo 10,99 euros. Lejos de ser un simple bloque pasivo destinado a mantener posturas estáticas, este compacto accesorio se está convirtiendo en un aliado imprescindible para los entrenamientos diarios.

Tanto si eres aficionada al Pilates, una apasionada del fitness o practicas yoga y buscas progresar, este accesorio natural y más respetuoso con el medioambiente se adapta a multitud de ejercicios específicos para transformar por completo tu rutina deportiva en casa.

Bloque de yoga de Decathlon: un accesorio ideal para tonificar las piernas y los glúteos

Lo que diferencia inmediatamente este bloque de corcho de los modelos clásicos de espuma es su densidad y firmeza excepcionales. Como destacan numerosos usuarios en sus opiniones —«Excelentes bloques de yoga, muy estables, ¡mucho mejores que los de espuma!»—, la estabilidad que proporciona el corcho natural es claramente superior: el bloque no se hunde bajo el peso del cuerpo ni se tambalea durante los apoyos dinámicos.

Al colocar el bloque bajo los pies durante unas zancadas con apoyo elevado o utilizarlo como superficie elevada durante sentadillas específicas, aumentas instantáneamente el rango de movimiento. Esto permite trabajar los cuádriceps y los isquiotibiales de manera mucho más intensa, al mismo tiempo que se mantiene una correcta alineación de las articulaciones.

© Decathlon

Para trabajar la parte inferior del cuerpo con gran precisión, el bloque de yoga también se convierte en una herramienta muy eficaz para aumentar la activación muscular.

Al apretarlo firmemente entre los muslos durante las elevaciones de pelvis (el famoso puente de glúteos) o durante las extensiones de cadera, activas de inmediato la cadena posterior y los aductores, músculos que a menudo quedan relegados.

El esfuerzo constante necesario para mantener el bloque en su sitio garantiza una contracción máxima de los glúteos en cada repetición, al tiempo que permite entrenar de forma silenciosa, antideslizante y cómoda sobre la esterilla.

Un trabajo profundo de la zona abdominal

Más allá del trabajo de la parte inferior del cuerpo, el bloque de yoga KIMJALY demuestra todo su potencial cuando se trata de fortalecer y activar la zona central del cuerpo.

Al incorporar este accesorio a los ejercicios de abdominales y Pilates, se crea una inestabilidad controlada o una resistencia pasiva que obliga al músculo transverso del abdomen a trabajar en profundidad.

Colocar el bloque entre los tobillos o entre las rodillas durante las elevaciones de piernas o los movimientos de tijera evita compensaciones durante el ejercicio y estabiliza la pelvis para conseguir un trabajo abdominal especialmente eficaz.