Un entrenador desvela los 9 ejercicios de HIIT que recomienda para combatir la grasa abdominal de una vez por todas

Publicado el 25/08/26 à 16:18 Por El equipo editorial

El entrenador deportivo Tyler Read, experto en fitness desde hace más de 15 años, recomienda ciertos ejercicios de HIIT, también conocido como High Intensity Interval Training (entrenamiento interválico de alta intensidad). ¿El motivo? Estos ejercicios permiten elevar la frecuencia cardíaca y aumentar el gasto energético. A continuación, desvelamos algunos de los ejercicios de HIIT. ¿Lista para verlos?

Los 3 ejercicios de HIIT «quema grasa» recomendados por un entrenador

Burpees: ponte de pie con los pies separados a la anchura de los hombros. Después, agáchate y apoya las manos en el suelo antes de llevar los pies hacia atrás para colocarte en posición de plancha alta y hacer una flexión. A continuación, lleva los pies hacia delante de un salto para volver a la posición de sentadilla y, finalmente, salta para levantarte mientras elevas los brazos por encima de la cabeza. Haz entre 10 y 15 repeticiones de esta secuencia.

ponte de pie con los pies separados a la anchura de los hombros. Después, agáchate y apoya las manos en el suelo antes de llevar los pies hacia atrás para colocarte en posición de plancha alta y hacer una flexión. A continuación, lleva los pies hacia delante de un salto para volver a la posición de sentadilla y, finalmente, salta para levantarte mientras elevas los brazos por encima de la cabeza. Haz entre 10 y 15 repeticiones de esta secuencia. Zancadas con salto: ponte de pie con los pies juntos y adelanta una pierna para adoptar una posición de zancada. Después, salta y cambia de pierna en el aire para aterrizar con la pierna contraria adelantada. Haz inmediatamente otra zancada. Realiza entre 12 y 15 repeticiones por pierna.

ponte de pie con los pies juntos y adelanta una pierna para adoptar una posición de zancada. Después, salta y cambia de pierna en el aire para aterrizar con la pierna contraria adelantada. Haz inmediatamente otra zancada. Realiza entre 12 y 15 repeticiones por pierna. Elevaciones de rodillas: ponte de pie con los pies separados a la anchura de las caderas. Eleva una de las rodillas todo lo posible hacia el pecho y vuelve a bajarla para elevar la otra, manteniendo los abdominales contraídos. Repite las elevaciones de rodillas de pie al ritmo más rápido que puedas según tu condición física. Haz tres series de al menos un minuto cada una.

6 ejercicios de HIIT en el suelo muy efectivos para perder barriga, según un entrenador