Un entrenador desvela los 9 ejercicios de HIIT que recomienda para combatir la grasa abdominal de una vez por todas
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El entrenador deportivo Tyler Read, experto en fitness desde hace más de 15 años, recomienda ciertos ejercicios de HIIT, también conocido como High Intensity Interval Training (entrenamiento interválico de alta intensidad). ¿El motivo? Estos ejercicios permiten elevar la frecuencia cardíaca y aumentar el gasto energético. A continuación, desvelamos algunos de los ejercicios de HIIT. ¿Lista para verlos?
Los 3 ejercicios de HIIT «quema grasa» recomendados por un entrenador
- Burpees: ponte de pie con los pies separados a la anchura de los hombros. Después, agáchate y apoya las manos en el suelo antes de llevar los pies hacia atrás para colocarte en posición de plancha alta y hacer una flexión. A continuación, lleva los pies hacia delante de un salto para volver a la posición de sentadilla y, finalmente, salta para levantarte mientras elevas los brazos por encima de la cabeza. Haz entre 10 y 15 repeticiones de esta secuencia.
- Zancadas con salto: ponte de pie con los pies juntos y adelanta una pierna para adoptar una posición de zancada. Después, salta y cambia de pierna en el aire para aterrizar con la pierna contraria adelantada. Haz inmediatamente otra zancada. Realiza entre 12 y 15 repeticiones por pierna.
- Elevaciones de rodillas: ponte de pie con los pies separados a la anchura de las caderas. Eleva una de las rodillas todo lo posible hacia el pecho y vuelve a bajarla para elevar la otra, manteniendo los abdominales contraídos. Repite las elevaciones de rodillas de pie al ritmo más rápido que puedas según tu condición física. Haz tres series de al menos un minuto cada una.
6 ejercicios de HIIT en el suelo muy efectivos para perder barriga, según un entrenador
- Plancha con saltos de piernas (plank jacks): colócate en posición de plancha alta, apoyando las palmas de las manos en el suelo y manteniendo los brazos estirados. Impúlsate con los pies para separarlos lateralmente de un salto y vuelve a juntarlos, manteniendo el cuerpo alineado. Haz este ejercicio 3 veces durante un minuto cada vez.
- Giros rusos (Russian twists): empieza sentándote en el suelo e inclinando ligeramente el torso hacia atrás, con las piernas juntas y las rodillas flexionadas, de manera que los pies queden elevados. Después, gira la parte superior del cuerpo hacia un lado y luego hacia el otro. Haz 3 series de 20 giros en total, con 10 rotaciones hacia cada lado.
- Escaladores (mountain climbers): colócate en posición de plancha alta, con los brazos estirados y las manos apoyadas en el suelo. Lleva una rodilla hacia el pecho y vuelve a bajarla para llevar la otra hacia el torso. Continúa alternando las piernas lo más rápido posible, como si estuvieras corriendo en el sitio con las manos apoyadas en el suelo. Haz este movimiento durante al menos un minuto y repítelo 3 veces.
- Plancha con salto hacia las manos (plank to tuck jump): colócate en posición de plancha alta, con los brazos estirados. Después, salta para llevar los pies hacia las manos y vuelve a colocarte en posición de plancha alta. Haz 3 series de 12 a 15 repeticiones.
- Abdominales bicicleta: túmbate boca arriba en el suelo y coloca las manos detrás de la cabeza. Eleva las piernas del suelo y lleva una rodilla hacia el pecho mientras giras la parte superior del cuerpo para acercar el codo contrario a esa rodilla. Haz lo mismo hacia el otro lado, realizando un movimiento de pedaleo coordinado con los brazos. Completa 3 series de 20 repeticiones.
- Plancha lateral con elevación de cadera: túmbate de lado y colócate en posición de plancha lateral, apoyándote sobre uno de los antebrazos y sobre el lateral de los pies. Después, baja la cadera hacia el suelo tanto como puedas sin llegar a apoyarla y vuelve a elevarla. Haz 12-15 repeticiones por cada lado. Completa 3 series de este ejercicio para trabajar ambos lados del cuerpo.
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