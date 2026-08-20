Tiene 98 años y hace estos 9 ejercicios 4 veces por semana para mantenerse ágil e independiente

A sus 98 años, Ilse todavía sale a andar con su perro y es capaz de levantarse sola del suelo gracias a 9 ejercicios de movilidad que lleva practicando hace tiempo. ¿Cómo consigue esta rutina, que comenzó después de los 60? La protagonista de esta historia practica yoga en silla y mantiene una rutina de 9 movimientos que realiza cuatro veces por semana. Esta austriaca afincada en Estados Unidos se ha convertido en un ejemplo de cómo los ejercicios de movilidad para mayores pueden ayudarnos a mantenernos en buena forma durante el mayor tiempo posible.

Lo más sorprendente es que Ilse no siempre ha sido una persona deportista. Según explica la especialista en movimiento Lauren Ohayon a Women’s Health, realmente no empezó a hacer ejercicio hasta después de la muerte de su marido, cuando ya había cumplido los 60 años. Pero la pregunta ahora es: ¿en qué consisten esos 9 ejercicios y cómo podemos adaptarlos después de los 60, los 70 o incluso los 90 años para mantenernos en plena forma?

A sus 98 años, Ilse practica 9 movimientos muy fáciles

Entre los ejercicios que realiza, se encuentra el de sentarse y levantarse de una silla, que después realiza con una banda elástica alrededor de las rodillas para aumentar la resistencia, con 10 repeticiones. Para trabajar el equilibrio, incorpora una zancada suave, colocando un pie lo más lejos posible por delante del otro y manteniendo la posición durante un minuto. También practica caminar hacia atrás: 5 series de 10 pasos.

La rutina incluye además movimientos que imitan acciones que realizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, una transición controlada hasta el suelo, pasando a la posición de cuatro apoyos para después volver a levantarse y repetir el movimiento. También realiza un puente de glúteos tumbada en el suelo, elevando las caderas y extendiendo una pierna hacia delante, con 6 repeticiones por cada pierna.

Por último, incluye un ejercicio de estiramiento para mejorar la flexibilidad: el conocido como estiramiento en forma de 4. Ilse se tumba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Después coloca el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda, sujeta la parte posterior de la pierna izquierda con las dos manos y la acerca hacia el pecho hasta notar el estiramiento. Normalmente debe mantenerse durante unos 30 segundos.

Las ventajas de incluir los ejercicios de Ilse en la rutina diaria

La rutina se completa con una incorporación progresiva desde el suelo y pasos laterales, seis hacia cada lado. La fisioterapeuta Sarah Campus explica que estos movimientos «mejoran la fuerza, la coordinación y la confianza, al mismo tiempo que entrenan el cuerpo para moverse en diferentes direcciones, algo fundamental para tener un día a día más seguro e independiente».

Y para quienes tienen miedo de moverse después de haber pasado por una operación, recuerda que «después de una intervención, mantenerse activo y funcional favorece la recuperación».