Natación para perder barriga: el "ejercicio de la rana", el ejercicio de abdominales ideal para fortalecer el abdomen

La natación es ideal para trabajar todo el cuerpo y lograr perder grasa a través del ejercicio. Como necesita un gasto energético importante, permite activar grandes grupos musculares, lo que aumenta la cantidad de calorías que se queman. Es una gran aliada para perder barriga cuando existe grasa abdominal, sobre todo cuando se realiza un entrenamiento para quemar grasa recomendado por un entrenador de natación.

Pero en un momento en el que también resulta útil fortalecer el abdomen para conseguir que recupere un aspecto más firme y tonificado, también puede ser interesante añadir a este tipo de sesiones de natación que ayudan a reducir la grasa abdominal algunos ejercicios de fortalecimiento en el agua. Determinados movimientos realizados en la piscina son especialmente eficaces para activar la musculatura abdominal profunda y conseguir un abdomen más plano y tonificado.

Precisamente, un experto del centro de bienestar Les Bains de Cressy ha revelado un ejercicio de fortalecimiento ideal para trabajar los abdominales en la piscina: el ejercicio de la rana.

El ejercicio de la rana, un ejercicio ideal para un abdomen plano

Este ejercicio promete fortalecer los abdominales en el agua y se realiza de pie, en una zona de la piscina donde el nivel del agua sea suficiente para que los hombros queden sumergidos. Coloca los dos brazos estirados delante de ti, con las palmas de las manos planas y orientadas hacia el suelo, a la altura de la superficie del agua, y separa las piernas.

«Simplemente vamos a bajar simultáneamente los brazos estirados entre las piernas y a subir las rodillas lo más alto posible», explica el experto de Les Bains de Cressy. El movimiento imita, en cierto modo, el salto de un anfibio cuando se desplaza, de ahí el nombre de este ejercicio destinado a fortalecer el abdomen.

Después, hay que volver a subir los brazos hasta recuperar la posición inicial, al mismo tiempo que apoyamos de nuevo los pies en el suelo. Este ejercicio de fortalecimiento dinámico se realiza en series, pero cada vez es importante volver a apoyar bien los pies en el suelo para controlar correctamente el movimiento y trabajar de manera intensa la musculatura profunda del abdomen.

Ejercicio de la rana: el error que debes evitar para fortalecer el abdomen en el agua

Aunque se trata de un movimiento sencillo y rápido de realizar, es importante ejecutarlo correctamente en la piscina, ya que existe un error frecuente que puede hacer que el ejercicio de la rana pierda toda su eficacia, advierte el experto del centro de bienestar Les Bains de Cressy.

«No empujo con los pies para subir las rodillas. Las subo utilizando la fuerza de los abdominales. Suelto el aire al subir las rodillas y al bajar los brazos. Así que, evidentemente, contraigo los abdominales y los glúteos», explica el experto para ayudarnos a realizar correctamente este ejercicio dinámico y trabajar el abdomen. Cuando el ejercicio empiece a resultar demasiado fácil, puedes aumentar ligeramente la dificultad sin volver a apoyar los pies en el suelo. De esta forma, se intensifica el esfuerzo y se continúa trabajando de forma eficaz la musculatura abdominal profunda.