Una profesora de pilates desvela los 3 ejercicios más eficaces para perder barriga a partir de los 50

El abdomen es una de las zonas más propensas a la flacidez y a la acumulación de grasa abdominal después de los 50. Por eso, no es raro querer perder barriga y reforzar los abdominales para volver a tener un vientre firme. Sin embargo, después de los 50 es clave optar por ejercicios suaves, como los 3 ejercicios fáciles que muestra la profesora de Pilates y yoga Clarisse Ernoux en uno de sus vídeos publicados en Instagram, donde asegura: “Chicas, estos son los 3 ejercicios que realmente trabajan mi barriga baja”. La experta en redefinir la silueta y combatir el abdomen flácido sin dañar el suelo pélvico propone 3 ejercicios que trabajan los abdominales profundos, los que realmente ayudan a mantener el abdomen firme y recuperar un vientre plano de forma duradera. Son fáciles de hacer en casa y ni siquiera requieren apuntarse al gimnasio, solo un accesorio de Pilates poco conocido.

Abdominales después de los 50: el accesorio de Pilates imprescindible según la entrenadora

Para realizar esta mini rutina indispensable para perder barriga, Clarisse Ernoux recomienda utilizar un accesorio deportivo poco usado: el rodillo de espuma de Pilates. Este rodillo, también conocido como foam roller, se utiliza sobre todo para mejorar la movilidad, liberar tensiones musculares y trabajar la postura durante los ejercicios abdominales sin generar tensión en el cuello ni en la zona lumbar.

Este pequeño accesorio infravalorado mejora la amplitud de movimiento y puede reducir la sensación de rigidez después del ejercicio, algo especialmente útil a partir de los 50 años. Además, tiene otro beneficio cuando se usa en Pilates: crea una ligera inestabilidad que obliga a los músculos profundos a trabajar más para mantener las posturas, ayudando así a conservar el vientre plano después de los 50.

Una vez en el suelo, túmbate boca arriba y coloca el rodillo de espuma bajo la pelvis, concretamente a la altura del sacro, para elevar las piernas. Así, mantendrás el torso bien apoyado en el suelo.

3 ejercicios fáciles para tener abdominales fuertes después de los 50

Una vez colocado el rodillo bajo la pelvis, la profesora recomienda 3 movimientos de Pilates muy útiles para recuperar un vientre plano y trabajar los abdominales en profundidad después de los 50.

El ejercicio de las tijeras

Inhala y estira las piernas hacia arriba. Después, acerca una pierna lo más posible hacia el pecho mientras bajas la otra hacia el suelo para cruzarlas. Luego exhala e intercambia el movimiento de las piernas, procurando sincronizar la respiración con el ejercicio.

El ejercicio de los Toe Taps

Empieza doblando las rodillas hasta formar una especie de silla invertida, manteniéndote sobre el rodillo de espuma. Las rodillas deben quedar en un ángulo de 90°. Después, baja una pierna doblada como si quisieras tocar el suelo con la punta del pie, pero sin llegar a apoyarla realmente, utilizando la fuerza de los abdominales. Luego vuelve a subir esa pierna activando bien el abdomen. Alterna las piernas mientras mantienes la espalda estable.

El ejercicio de los círculos grandes

“Si buscas un ejercicio eficaz para fortalecer los abdominales profundos y el suelo pélvico, este es perfecto para ti”, asegura Clarisse Ernoux.

Para hacerlo, túmbate en el suelo con las dos piernas estiradas hacia el techo, apoyándote siempre sobre el rodillo de espuma. Activa conscientemente los abdominales metiendo el ombligo hacia dentro y hacia arriba en cada exhalación mientras dibujas grandes círculos con cada pierna. Procura hacer círculos lo más amplios posible y evita arquear la espalda para trabajar correctamente la parte baja del abdomen.