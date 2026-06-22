Este es el ejercicio de natación que fortalece el abdomen y ayuda a reducir la grasa abdominal después de los 50

Gracias a la resistencia natural del agua, cada movimiento requiere un mayor esfuerzo. El cuerpo debe luchar constantemente para mantener el equilibrio, lo que hace que los músculos abdominales trabajen de forma continua. Además de favorecer el gasto calórico, el aquagym mejora la postura, tonifica la silueta y ayuda a conseguir un abdomen más firme. Se trata de una actividad muy completa que permite realizar, entre otros, ejercicios de fortalecimiento del core.

La plancha flotante con churro de piscina: el ejercicio ideal para fortalecer los abdominales

Fácil de realizar y apta para todos los niveles, la plancha flotante con un churro de piscina permite trabajar toda la faja abdominal, tal como explica Decathlon. El ejercicio aprovecha la inestabilidad del agua para intensificar el trabajo de los músculos profundos, sobre todo el transverso abdominal, considerado uno de los mejores aliados para conseguir un vientre plano. Al reforzar esta “faja natural”, ayuda a afinar la cintura y mejorar la estabilidad del tronco.

Para realizarlo, coloca un churro de piscina debajo de los brazos y túmbate boca arriba en el agua. Estira las piernas manteniéndolas juntas y sostén el churro por encima de la cabeza. Después, contrae los abdominales para elevar simultáneamente las piernas y la parte superior del cuerpo. Regresa lentamente a la posición inicial antes de repetir el movimiento. El objetivo es mantener una posición estable a pesar de los movimientos del agua. Realiza 3 series de 12 a 15 repeticiones, descansando unos segundos entre cada serie. Este ejercicio no solo refuerza los abdominales, sino que también mejora el equilibrio y la coordinación.

Los mejores estilos de natación para tonificar el abdomen después de los 50 años

Como complemento a los ejercicios de aquagym, algunos estilos de natación son especialmente interesantes para fortalecer la faja abdominal.

El crol es uno de los más eficaces. Para mantener una buena posición horizontal en la superficie del agua, los abdominales deben permanecer activados durante todo el esfuerzo. Además, las rotaciones del tronco necesarias para respirar fortalecen los músculos oblicuos, esenciales para definir la cintura.

es uno de los más eficaces. Para mantener una buena posición horizontal en la superficie del agua, los abdominales deben permanecer activados durante todo el esfuerzo. Además, las rotaciones del tronco necesarias para respirar fortalecen los músculos oblicuos, esenciales para definir la cintura. La espalda (espalda crol) también es una excelente opción. A menudo recomendada para personas con dolor lumbar, trabaja los músculos profundos del tronco al tiempo que favorece una postura más erguida.

también es una excelente opción. A menudo recomendada para personas con dolor lumbar, trabaja los músculos profundos del tronco al tiempo que favorece una postura más erguida. Por último, el estilo mariposa, más técnico y exigente, moviliza intensamente los abdominales gracias al movimiento ondulatorio del cuerpo. Incluso practicado en distancias cortas, permite aumentar significativamente el gasto energético.

Combinados con sesiones regulares de aquagym y una alimentación equilibrada, estos estilos de natación pueden contribuir a reducir progresivamente la grasa abdominal y mejorar la condición física general después de los 50 años.