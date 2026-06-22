Este es el ejercicio de natación que fortalece el abdomen y ayuda a reducir la grasa abdominal después de los 50
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A partir de los 50 años, perder grasa abdominal suele volverse más complicado. Los cambios hormonales, la disminución de la masa muscular y la ralentización del metabolismo complican el proceso de pérdida de peso y favorecen la acumulación de grasa en la zona abdominal. Sin embargo, ciertas actividades físicas permiten trabajar eficazmente esta área sin perjudicar las articulaciones. Es el caso del aquagym, una disciplina suave pero especialmente eficaz para fortalecer los músculos profundos.
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