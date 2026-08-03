Las personas con mayor inteligencia emocional responden con estas 7 frases a los comentarios pasivo-agresivos

Un suspiro exagerado, una nota pegada en la nevera o un frío «no, tranquilo, no pasa nada» son ejemplos de cómo la pasivo-agresividad puede aparecer en cualquier ámbito: en la pareja, en el trabajo o durante una comida familiar. Se trata de una forma de comunicación indirecta que expresa frustración sin verbalizarla, dejando a la otra persona confundida y herida. Según Parade, el psicólogo clínico Robert Yeilding explica que este comportamiento es una manera de expresar resentimiento o enfado sin afrontarlo de forma directa. A largo plazo, deteriora las relaciones e impide desarrollar una verdadera intimidad.

La buena noticia es que existen formas de poner fin a este tipo de dinámicas sin caer en la confrontación. El especialista propone siete frases concretas, firmes y respetuosas, que invitan a la otra persona a abandonar las indirectas y expresar lo que realmente siente. Quienes saben utilizarlas ahorran tiempo y preservan su tranquilidad.

Por qué nunca conviene responder a la pasivo-agresividad con la misma actitud

La reacción más común ante un comentario con segundas intenciones suele ser devolver el golpe. Sin embargo, no es la mejor estrategia. Según Wondermind, el psicoterapeuta Chase Cassine advierte de que intentar imponerse a una persona pasivo-agresiva solo suele alimentar un conflicto mayor. La alternativa más eficaz consiste en mantener la calma, observar la situación y expresar lo que ocurre con asertividad. Ese es precisamente el objetivo de las siguientes siete frases.

Las 7 frases que neutralizan un comentario pasivo-agresivo

1. «Parece que estás molesto/a. ¿Quieres contarme cómo te sientes?»

Esta frase combina empatía y sinceridad. Según Robert Yeilding, permite reconocer el comportamiento de la otra persona mientras le ofrece la oportunidad de expresar sus emociones de forma más directa.

2. «Aunque no lo estés diciendo, noto que hay algo que te molesta. ¿Quieres hablar de ello?»

Al dar ejemplo de una comunicación abierta y directa, se anima a la otra persona a hacer lo mismo. El psicólogo explica que este enfoque funciona porque modela una forma de comunicarse más asertiva.

3. «Me gustaría que habláramos de cómo te sientes ahora mismo.»

Poner las emociones del otro en el centro de la conversación favorece la apertura y reduce la necesidad de recurrir a indirectas o señales ambiguas.

4. «¿Podemos hablar un momento?»

Breve, directa y sin reproches, esta sencilla pregunta abre la puerta a una conversación más constructiva, sin acusaciones ni dobles intenciones.

5. «Tengo la sensación de que algo te ha molestado. ¿Te parece que hablemos de ello ahora?»

Esta frase pone sobre la mesa lo que está ocurriendo sin presionar a la otra persona para que se sincere.

6. «Pareces incómodo/a. ¿Me equivoco?»

Es una invitación amable a aclarar la situación, sin emitir juicios y dejando que la otra persona confirme o desmienta esa percepción.

7. «Para mí la honestidad y la sinceridad son muy importantes. ¿Podrías explicarme mejor qué quieres decir?»

Esta última frase establece un marco claro para la conversación y demuestra una disposición genuina a escuchar.

Lo que nunca deberías hacer con una persona pasivo-agresiva

Según Parade, Robert Yeilding es tajante: responder a la pasivo-agresividad con más pasivo-agresividad solo alimenta un círculo vicioso de resentimiento y confusión, sin resolver el problema de fondo.

Por su parte, la psicóloga formada en Harvard Cortney Warren recomienda en CNBC mantener una actitud neutral si la otra persona sigue a la defensiva, incluso después de un intento de diálogo respetuoso. Su consejo es hacerle saber que estarás disponible para hablar cuando esté preparada y, mientras tanto, centrarte en aquello que realmente puedes controlar: tu propia actitud.

En este contexto, la inteligencia emocional no consiste en ganar una discusión, sino en salir de un juego de indirectas para devolver la conversación a un terreno de honestidad y comunicación abierta.