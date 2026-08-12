Ni el dinero ni las vacaciones: una coach experta explica qué es lo que hace realmente feliz a una persona

Publicado el 12/08/26 à 15:00 Por El equipo editorial

Cada persona tiene sus propias necesidades, valores y una forma concreta de entender la felicidad. Lo que proporciona un profundo sentimiento de satisfacción puede variar según el individuo y la etapa de la vida en la que se encuentre. Según Psychologies, la terapeuta especializada en relaciones y coach Tasha Seiter considera que, aun así, existen ciertas bases comunes para todos. En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, explica que existen tres necesidades para construir una vida más feliz. En su opinión, estos pilares suelen quedar relegados a un segundo plano, a pesar de que influyen directamente en nuestro equilibrio emocional. También ayudan a gestionar mejor el estrés, fortalecer la sensación de estabilidad y afrontar la vida con mayor serenidad. Según la especialista, satisfacer estas necesidades esenciales permite sentar las bases de una felicidad más duradera.

La seguridad, el primer pilar esencial de la felicidad

La primera necesidad de la que habla Tasha Seiter es la seguridad. Esta no se limita únicamente al aspecto económico. La especialista invita a reflexionar tanto sobre la estabilidad financiera como sobre la calidad de las relaciones personales.

«¿Tienes estabilidad financiera? ¿Son estables tus relaciones? Aunque no necesitas tener un millón de dólares, saber que cuentas con cierta seguridad económica actúa como una protección frente al estrés.» La terapeuta recuerda además que las relaciones personales tienen un impacto directo en nuestro bienestar. Como explica: «sentir que falta estabilidad en tus relaciones, incluidas tus amistades y tus vínculos familiares, también puede ser interpretado por el sistema nervioso como una señal de peligro.»

Según ella, sentirse seguro en los distintos ámbitos de la vida favorece una mente más tranquila y un mejor equilibrio emocional.

El sentido de pertenencia y un propósito de vida completan el equilibrio

El segundo pilar es el sentido de pertenencia. Tasha Seiter invita a cada persona a preguntarse con quién puede contar realmente. También destaca la importancia de sentirse acompañado y apoyado.

«Reflexiona sobre cómo de conectado te sientes con tus amigos y tu familia. Los estudios muestran que el sentimiento de pertenencia es uno de los factores más importantes, no solo para la felicidad, sino también para la longevidad.»

Por último, la terapeuta considera que una auténtica sensación de realización personal también requiere tener un propósito. Según ella, todos necesitamos dar sentido a nuestra vida.

«Podemos tener todo el dinero del mundo y los mejores amigos y, aun así, no sentirnos felices. También necesitamos confiar en nuestra capacidad para aportar valor a la sociedad. ¿Qué es lo que te hace sentir que contribuyes? ¿Qué te hace pensar: “Tengo un propósito en este planeta”?»

Ese propósito puede estar relacionado con la vida profesional o con una pasión personal. Lo importante es descubrir aquello que nos motiva profundamente y que da sentido a nuestro día a día.