Los 3 temas de conversación que las personas con mayor inteligencia social suelen evitar, según los expertos

Publicado el 11/08/26 à 10:00 Por El equipo editorial

Las personas con un alto nivel de inteligencia relacional suelen desenvolverse con naturalidad en distintos contextos sociales. Prestan atención a las emociones de quienes les rodean, escuchan de forma activa y evitan determinados temas cuando consideran que pueden generar tensión o incomodidad. Esta capacidad no es innata, sino que se desarrolla a través de la experiencia y de la atención hacia los demás. Como escribió Michel de Montaigne en Los ensayos: «El ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es, en mi opinión, la conversación». No obstante, incluso los intercambios más cotidianos pueden volverse delicados cuando se abordan ciertos asuntos.

Los tres temas que las personas con mayor inteligencia social suelen evitar

Según investigadores de la Universidad de Columbia, existen tres tipos de conversaciones que las personas con una alta inteligencia social tienden a abordar con especial cautela. Aunque no son temas prohibidos, pueden generar malestar o afectar negativamente a una relación si se plantean fuera del contexto adecuado.

1. El dinero

Hablar del sueldo, de las deudas o de los gastos personales sigue siendo un tema delicado para muchas personas. Estas conversaciones pueden despertar sentimientos de comparación, culpa o incomodidad.

La filósofa y psicoterapeuta Nicole Prieur sostiene que «la gente habla con más facilidad de su vida sexual que del dinero», un tabú que, según explica, tiene un importante componente cultural.

Por ello, las personas con mayor inteligencia social suelen tratar este asunto solo cuando existe la confianza suficiente o cuando el contexto lo justifica.

2. El aspecto físico

El físico también puede convertirse en un terreno resbaladizo. Incluso un comentario que pretende ser un cumplido puede ser interpretado de forma negativa o reavivar inseguridades.

En lugar de centrar la conversación en la apariencia, los investigadores recomiendan poner el foco en cualidades como el sentido del humor, la creatividad, la amabilidad o la capacidad de esfuerzo, aspectos que favorecen conversaciones más auténticas y personales.

3. Los cotilleos y la necesidad de presumir

Los expertos también advierten sobre dos comportamientos que pueden perjudicar las relaciones sociales: los cotilleos y la tendencia a presumir de los propios logros. Aunque hablar de otras personas puede generar una sensación momentánea de complicidad dentro de un grupo, la psicoterapeuta Isabelle Filliozat considera que este hábito suele reflejar inseguridad y una necesidad de reconocimiento mal canalizada.

Algo similar ocurre con quienes sienten la necesidad de destacar constantemente sus éxitos. Las personas que realmente confían en sí mismas no necesitan demostrarlo de forma continua; prefieren que sean sus acciones las que hablen por ellas.

La inteligencia social también consiste en saber cuándo callar

Evitar determinados temas no significa rehuir las conversaciones difíciles, sino elegir el momento y la forma adecuados para abordarlas.

La verdadera inteligencia social, concluyen los expertos, se refleja en la capacidad de crear espacios de diálogo respetuosos, fluidos y sinceros, donde todas las personas se sientan cómodas participando. Saber escuchar, mostrar empatía y adaptar la conversación al contexto son habilidades que, con el tiempo, contribuyen a fortalecer las relaciones personales.