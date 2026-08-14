Las 6 señales que podrían denotar que creciste con un padre narcisista sin apenas darte cuenta

Publicado el 14/08/26 à 12:00 Por El equipo editorial

¿Sientes que tienes que caminar sobre cáscaras de huevo cuando estás con tus padres o que debes disculparte cada vez que piensas en ti? Detrás de esas sensaciones puede haber una infancia marcada por uno o varios padres narcisistas, cuyos deseos y necesidades siempre estaban por encima de los tuyos y que controlaban el ambiente familiar.

El trastorno narcisista de la personalidad está reconocido por la Clínica Mayo como un trastorno en el que la persona tiene un sentimiento exagerado de superioridad, necesita admiración constante, tolera mal las críticas y muestra una marcada falta de empatía. En este contexto, seis señales descritas por el terapeuta neoyorquino Steven Buchwald, en una entrevista concedida a HuffPost, pueden ayudarte a comprender qué huellas ha dejado ese tipo de crianza.

Seis señales de que creciste con padres narcisistas

El terapeuta Steven Buchwald explica que «las personas que crecieron en un hogar narcisista suelen llegar a la edad adulta con el impulso de justificar cada una de sus decisiones». Según el especialista, es frecuente desarrollar patrones de miedo, culpa y autoobservación constante que dificultan sentirse tranquilo incluso ante las decisiones más simples.

1. Te cuesta compartir tus buenas noticias

De niño, tus logros podían ser minimizados, ridiculizados o apropiados por tu padre o madre. Ya de adulto, un ascenso laboral o una compra importante pueden generarte más ansiedad por cómo reaccionarán ellos que ilusión por la noticia.

2. Organizar un evento te parece una gestión de crisis

Ya sea una boda, un cumpleaños o cualquier celebración familiar, anticipas posibles conflictos y casi preparas un «plan de contención» para evitar que ese progenitor acapare toda la atención o provoque problemas.

3. Vives en estado de hipervigilancia emocional

Una expresión facial, un mensaje leído sin responder o un cambio en el tono de voz son suficientes para ponerte en alerta, como si tu seguridad siguiera dependiendo de anticipar los cambios de humor de otra persona.

4. Te sientes culpable cada vez que haces algo por ti

Irte de vacaciones, hacer una pausa para tomar un café o darte un pequeño capricho puede hacerte sentir que estás siendo egoísta. Buchwald señala que escribir las razones por las que mereces descansar puede ayudar a reducir esa culpa.

5. También sientes culpa por tu vida social

Publicar fotos con amigos o contar que has pasado un fin de semana sin tu familia puede parecerte casi «prohibido», como si crear vínculos fuera del núcleo familiar fuera una traición.

6. Te justificas constantemente

Explicas con todo detalle tus decisiones —cómo vistes, a qué hora llegas o en qué gastas tu dinero— incluso cuando nadie te ha pedido explicaciones. Como ejercicio, Buchwald propone reducir cada justificación en una frase durante una semana para empezar a romper ese hábito.

Estos patrones, por sí solos, no constituyen un diagnóstico y también pueden tener su origen en otros tipos de experiencias familiares. Sin embargo, suelen compartir un mismo hilo conductor: la sensación de que tus necesidades importan menos que las de los demás o de que priorizarte puede hacer daño a alguien, algo que acaba resultando muy agotador.

Qué significa crecer con un padre narcisista

Para el psicoanalista Christian Richomme, un padre con rasgos narcisistas perversos no se limita a ser una persona difícil o egocéntrica. «El narcisista perverso no solo actúa: coloniza. Coloniza el espacio mental, la confianza en uno mismo, la palabra y el derecho a sentir. Invierte los roles, genera culpa, aísla y hace que la víctima dude de su propia realidad, hasta el punto de no ser capaz de identificar la violencia o defenderse de ella».

En un entorno así, similar al descrito por la Clínica Mayo para el trastorno narcisista de la personalidad, el progenitor necesita admiración constante, tolera muy mal las críticas y carece de empatía. Como consecuencia, el niño aprende a silenciar sus emociones, a anticipar las necesidades del adulto y a desconfiar de sí mismo de forma sistemática.

Cómo reconstruirse tras una infancia con un padre narcisista

Si te identificas con varias de estas señales, no significa automáticamente que tus padres tengan un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, sí puede indicar la existencia de heridas emocionales que merecen atención.

Buscar el acompañamiento de un psicólogo especializado en violencia psicológica puede ayudar a trabajar aspectos como los límites personales, la culpa y la autoestima. Con el tiempo, este proceso permite recuperar autonomía emocional y construir una vida adulta más libre y saludable.