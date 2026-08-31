Este es el hábito que comparten las personas más felices, según un profesor de Harvard: "Nunca dejan de aprender"

Publicado el 31/08/26 à 10:24 Por El equipo editorial

Tener curiosidad por aprender es, en cualquier caso, una cualidad fundamental en el ser humano. Descubrir cosas, adquirir conocimientos y aprender puede convertirse rápidamente en un apetito difícil de contener. Ya sea un tema nuevo, una afición que nunca habíamos probado o incluso un idioma que siempre nos había llamado la atención: cualquier motivo es bueno para estimular nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Por tanto, la búsqueda de la felicidad no dependería únicamente de nuestro éxito profesional o personal.

La felicidad también puede cultivarse de otras maneras: a través de nuestros intereses personales. Según el reconocido investigador y profesor de Harvard Arthur Brooks, las personas más felices sienten la necesidad de aprender. Lo que para algunas personas puede ser una obligación surge de forma natural en ellas. Tienen una sed constante de saber más sobre el mundo y cómo funciona, sobre la naturaleza y sobre todo lo que las rodea. Un elemento fundamental para nuestro desarrollo y bienestar a largo plazo.

La felicidad a través del aprendizaje

En un vídeo publicado en Instagram, el profesor Arthur Brooks explica cómo esta necesidad de aprender influye en nuestra vida. Según el investigador, estas personas poseen una auténtica curiosidad. Una curiosidad que mantiene, por tanto, un vínculo estrecho con la felicidad. Cuando una persona abre un libro, mantiene una conversación estimulante o descubre un lugar nuevo, se activa una emoción clave para nuestro desarrollo: el interés. El profesor incluso habla de él como una emoción más que fundamental para el ser humano.

Para poder desarrollarnos de manera positiva, el interés es algo que no debemos subestimar en absoluto. Mantener el cerebro activo y curioso nos permite acercarnos cada vez más a aquello que deseamos. Aunque estos conocimientos no tengan un interés profesional, son importantes para nuestro bienestar personal.

Además, el profesor Arthur Brooks quiere tranquilizar a todo tipo de perfiles. Y es que aprender está al alcance de todas las personas.

El interés ayuda a desarrollar nuestro bienestar

Como explica el profesor de Harvard en su vídeo de Instagram, todo el mundo puede seguir aprendiendo. El investigador asegura que no es necesario haber cursado estudios superiores para desarrollar nuestro bienestar o nuestra curiosidad.

De este modo, cualquier persona puede alcanzar esa pequeña dosis de felicidad cotidiana. Lo esencial es mantener cierta apertura intelectual y conservar las ganas de saber cada vez más. Y esto es así independientemente de la edad.

Según Arthur Brooks, la curiosidad es una puerta hacia un mundo lleno de cosas nuevas. Un mundo en el que las experiencias emocionales serían más importantes e interesantes de vivir.

El simple hecho de tener ganas de aprender algo permite romper con la rutina y la apatía. A partir de ahí, profundizar en los temas y tratar de saber cada vez más permite vivir un día a día menos monótono y más «sencillo». Tu curiosidad te permite acceder a mayores niveles de alegría, aumentar la satisfacción personal y desarrollar una percepción más profunda de lo que significa realmente la felicidad.