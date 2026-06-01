Ya no es el vaquero blanco: este verano, este pantalón cómodo y favorecedor lo sustituirá después de los 60 (y está rebajado al 50%)

Cada verano, el vaquero blanco vuelve a ocupar un lugar destacado en el armario. Elegante, fácil de combinar y más agradable de llevar bajo el sol que un denim oscuro, se ha consolidado durante años como un imprescindible de la temporada. Sin embargo, en 2026, otro pantalón podría arrebatarle el protagonismo. Más fluido, igual de elegante y, sobre todo, mucho más atrevido, ya se ha convertido en una de las prendas más destacadas del momento.

Este pantalón rebajado al 50% es ideal para el verano después de los 60

Entre las rebajas de Mango, hemos fichado estos pantalones con el 50% de descuento que no podemos dejar pasar por alto. Se trata de un pantalón ancho con efecto arrugado en color naranja con el que triunfarás vayas donde vayas. Su corte recto y fluido responde perfectamente a las necesidades del verano. Fácil de llevar, ofrece una gran libertad de movimiento y, al mismo tiempo, alarga visualmente la figura.

Precisamente, este corte amplio es una de las grandes ventajas del modelo. Aporta comodidad sin renunciar a la elegancia. Después de los 60 años, este tipo de pantalón suele ser muy apreciado por su capacidad para favorecer diferentes tipos de cuerpo y crear una imagen moderna y actual.

Otro de sus puntos fuertes es, sin duda, el color. El naranja se posiciona como uno de los tonos más deseados del verano de 2026. Más intenso que un coral clásico y más sofisticado que un naranja brillante, aporta carácter de forma inmediata a cualquier look. ¿Lo mejor? Antes estaba disponible en la web de Mango por 29,99€ y ahora lo encontrarás rebajado con el 50% y por tan solo 14,99 euros. (Ref. 17073328)

Combinado con una prenda superior blanca, cruda o beige, este pantalón se convierte en la pieza protagonista del look. Además, permite introducir color de forma atrevida sin asumir demasiados riesgos. Y no solo eso, Mango también pone a tu disposición la parte de arriba a conjunto con el pantalón, si lo que quieres es un total look elegante.

El naranja se consolida como el color chic del verano 2026

Las tendencias observadas esta temporada confirman una clara evolución en las paletas de color veraniegas. Los discretos tonos beige y los suaves colores pastel van dejando paso a tonalidades mucho más dinámicas.

El azul gana intensidad, el rosa se acerca al fucsia y el verde adopta matices más profundos. En este panorama lleno de color, el naranja ocupa un lugar privilegiado.

Diseñadores e influencers lo han adoptado masivamente, impulsando su rápida popularidad. Su éxito es fácil de entender: esta tonalidad evoca inmediatamente el sol, la energía y el buen humor. Además, ilumina el rostro y realza especialmente el bronceado propio de la temporada estival.