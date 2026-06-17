Las 9 cosas que hacen cada día las personas emocionalmente más fuertes, según una experta en felicidad

Actualizado el 17/06/26 à 10:53 Por El equipo editorial

Las personas emocionalmente resistentes no son aquellas que nunca sienten estrés ni las que “se recuperan” inmediatamente después de un choque emocional. Según una experta en felicidad citada por CNBC.com, la resiliencia no es un rasgo innato de la personalidad, sino un entrenamiento diario del cerebro. Tras quince años de investigación y miles de entrevistas, explica que los individuos emocionalmente más fuertes comparten una forma muy particular de interpretar lo que viven. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que suelen adoptar las personas emocionalmente fuertes?

9 cosas que hacen cada día las personas emocionalmente resistentes

El primer hábito clave es aprender a reformular el estrés. Un corazón acelerado antes de una reunión no se percibe como una señal de peligro, sino como un indicio de implicación o entusiasmo. Esta reinterpretación mental modifica la respuesta fisiológica del cuerpo y evita que se instale la espiral de ansiedad.

El segundo y tercer hábito esencial consisten en tomar pequeñas decisiones cada día con seguridad y no dispersarse emocionalmente en demasiadas relaciones. Las personas resilientes evitan dudar constantemente de sus elecciones, incluso de las más pequeñas. Elegir rápidamente una comida o enviar un mensaje sin releerlo diez veces refuerza la confianza en uno mismo. Paralelamente, invierten de forma consciente en un círculo relacional reducido, compuesto por unas pocas personas de confianza. Como recuerda CNBC.com, mantener vínculos profundos con cinco personas cercanas es mucho más protector emocionalmente que multiplicar relaciones superficiales. Esta base relacional sólida se convierte en un pilar en los momentos de turbulencia.

El cuarto hábito de las personas emocionalmente resilientes consiste en sustituir la lista de tareas pendientes por una “lista de logros”. En lugar de centrarse en lo que queda por hacer, se toman el tiempo de anotar lo que ya han conseguido, incluso las acciones más pequeñas. Este cambio de perspectiva entrena al cerebro a detectar los avances en lugar de las carencias. Según la experta citada por CNBC.com, esta capacidad de reconocer el progreso es clave para evitar la sensación crónica de fracaso, que debilita la resiliencia emocional a largo plazo.

El quinto y sexto hábito son saborear conscientemente un momento positivo cada día y practicar la honestidad emocional en las relaciones cercanas. Las personas resilientes se toman unos segundos para apreciar un instante agradable, ya sea una conversación, un café o un logro personal. Este ritual diario refuerza los circuitos neuronales asociados al bienestar. También se atreven a mostrarse vulnerables con las personas adecuadas, hablar de sus dificultades reales y pedir una retroalimentación sincera. Esta autenticidad relacional crea una sensación de seguridad emocional esencial para atravesar momentos difíciles.

El séptimo hábito puede parecer paradójico: ayudar a los demás antes de necesitar ayuda uno mismo. Sin embargo, según CNBC.com, el hecho de apoyar a alguien refuerza el sentimiento de utilidad y de competencia personal. Al ayudar, las personas resilientes consolidan su identidad como individuos capaces y dignos de apoyo, al tiempo que fortalecen su red social. Esta contribución a los demás actúa como un verdadero potenciador de la resiliencia emocional.

Por último, los octavo y noveno hábitos están relacionados con la anticipación y la práctica. Las personas emocionalmente resistentes se atreven a preguntarse: “¿Cuál es el peor escenario posible?” y luego entrenan estas respuestas en situaciones de bajo riesgo. Imaginar lo peor no alimenta la ansiedad; al contrario, permite darse cuenta de que incluso en la adversidad se dispone de recursos para afrontarla. Al repetir estos hábitos cuando todo va bien, preparan su mente para resistir cuando llegan las verdaderas dificultades. Como señala la experta en felicidad citada por CNBC.com, la resiliencia se construye mucho antes de la tormenta, en los gestos cotidianos de la vida diaria.