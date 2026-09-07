¿Nunca cambias tu foto de perfil de WhatsApp? Los expertos confiesan qué explicación puede haber detrás

Publicado el 07/09/26 à 12:05 Por El equipo editorial

En un momento en la que las redes sociales ocupan un lugar importante en nuestro día a día, podemos observar dos tipos de personas: las que cambian de foto continuamente y las que mantienen la misma desde 2012. En WhatsApp ocurre lo mismo. Una misma imagen puede continuar visible durante varios años. Para algunas personas, este hábito puede parecer sorprendente e incluso imposible de mantener. Sin embargo, por sí solo no permite extraer conclusiones sobre la personalidad de una persona.

La frecuencia con la que cada uno cambia su foto depende de numerosos factores. Los hábitos, las preferencias en materia de privacidad, el uso de la tecnología o incluso la forma de comunicarse pueden influir. Por tanto, los expertos no permiten afirmar que las personas que mantienen la misma foto compartan un rasgo de personalidad concreto. No obstante, varias teorías pueden ayudar a entender este comportamiento.

Una forma de mantener la coherencia con la imagen que tenemos de nosotros mismos

Una de las explicaciones propuestas se basa en la teoría de la autoconsistencia, asociada al psicólogo William Swann. Según este enfoque, las personas suelen buscar que los demás las perciban de una manera que sea coherente con la imagen que tienen de sí mismas. Mantener una determinada foto de perfil puede, por tanto, ser simplemente una forma de preservar esa coherencia personal.

Cambiar de imagen con frecuencia no es necesariamente una prioridad para todo el mundo. Algunas personas consideran su perfil de WhatsApp simplemente como una herramienta de comunicación. No buscan convertirlo necesariamente en un escaparate personal.

La formación de hábitos también ofrece otra explicación. Cuando una conducta se repite a lo largo del tiempo, normalmente requiere menos reflexión. No cambiar la foto puede convertirse así en un hábito que ya no exige plantearse periódicamente la cuestión.

Otro concepto mencionado es el de fatiga decisional. Las decisiones, incluso aquellas que parecen sencillas, pueden acumularse a lo largo del día. Algunas personas prefieren entonces evitar elecciones que consideran innecesarias. Cambiar una foto de perfil simplemente no tiene suficiente importancia para ellas como para convertirse en una prioridad.

Una preferencia personal

La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan, también permite aportar otro punto de vista. Esta teoría sugiere que el bienestar se ve favorecido cuando las acciones de una persona están alineadas con sus propios valores, en lugar de responder a presiones externas.

Desde esta perspectiva, una persona puede sentirse perfectamente cómoda utilizando una foto antigua sin experimentar la necesidad de cambiarla para seguir las costumbres de su entorno. La cuestión de la privacidad también puede jugar un papel importante. Las preferencias de cada persona respecto a su identidad digital son diferentes.

Por tanto, conservar durante mucho tiempo la misma foto de perfil de WhatsApp no significa necesariamente ser antisocial, tímido o estar desvinculado de los demás. No existe evidencia científica que permita asociar automáticamente este hábito con un determinado tipo de personalidad.

El comportamiento puede explicarse más bien por la combinación de varios factores. El hábito, la coherencia con la imagen que tenemos de nosotros mismos, las preferencias en materia de privacidad, la sencillez y la forma personal de utilizar las herramientas digitales pueden intervenir.

Por ello, no es necesario buscar un mensaje oculto detrás de una foto de perfil que no ha cambiado en años. Para algunas personas, sencillamente esa imagen les gusta y les resulta adecuada. Y mientras no sientan la necesidad de sustituirla, no tienen ningún motivo concreto para hacerlo.