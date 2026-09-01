“Sin ánimo de ofender, pero…”: la frase que puede delatar a una persona falsa, según una experta

Publicado el 01/09/26 à 11:19 Por El equipo editorial

«Sin ánimo de ofender, pero…» La frase suena casi amable. Educada, prudente, incluso protectora. Sin embargo, lo que viene después, la mayoría de las veces, no tiene nada de amable. Para los psicólogos, esta fórmula pertenece a una familia muy concreta: los disclaimers o advertencias de cortesía. Se trata de anunciar que no se quiere hacer daño justo antes de hacerlo de todos modos. En definitiva, es soltar una pulla disfrazada de amabilidad.

El mecanismo es casi siempre el mismo. La persona se protege de antemano y se da una excusa antes incluso de hablar. De esta manera, se anticipa a las posibles críticas que podrían hacerle y, al mismo tiempo, se permite decir lo que realmente piensa. Este tipo de frase resulta especialmente revelador en las personas falsas o hipócritas. Los psicólogos lo consideran una señal bastante significativa, casi una confesión disfrazada.

Personas falsas: esta frase las delata fácilmente

«Sin ánimo de ofender» en realidad no protege a nadie. Es una advertencia con doble intención: prepara el terreno para una crítica y, al mismo tiempo, exime de responsabilidad a quien la pronuncia.

Según la Dra. Crystal Saidi, psicóloga clínica citada por Parade, este tipo de fórmula no elimina ni la falta de respeto que viene después ni el desprecio que la motiva. El disclaimer no anula nada; simplemente lo precede.

La lógica de esta frase es, en realidad, contradictoria. Si una persona siente la necesidad de aclarar que no quiere ofender, a menudo es precisamente porque está a punto de hacerlo. Esta observación, ampliamente compartida por los expertos en comportamiento, convierte esta fórmula en un indicador bastante fiable de un discurso con doble intención.

Este mecanismo también aparece en otras expresiones similares, como «con todo el respeto que te tengo» o «yo no digo nada, pero…». Todas funcionan según el mismo principio: mostrar una prudencia superficial para poder avanzar ocultando las verdaderas intenciones.

¿Por qué las personas hipócritas utilizan esta fórmula?

Esta frase ofrece una ventaja muy valiosa a quien la pronuncia: criticar sin asumir plenamente la responsabilidad por lo que está diciendo. También funciona como una vía de escape inmediata si la otra persona cuestiona sus palabras. Es una herramienta de manipulación sutil, casi invisible.

Permite a la persona falsa decir lo que realmente piensa mientras mantiene ante los demás una imagen de amabilidad y buena intención.

Las personas sinceras, en cambio, generalmente no necesitan este tipo de introducción. Saben expresar un desacuerdo o hacer una observación delicada sin recurrir a esta escapatoria verbal, aunque para ello tengan que elegir palabras más suaves, pero igualmente directas.

¿Cómo saber si estás ante una persona manipuladora?

Utilizar esta expresión de manera aislada no tiene nada de preocupante. Cualquiera puede recurrir alguna vez a este tipo de precaución al hablar. Lo que debería llamar la atención es la repetición.

Una persona que utiliza constantemente este tipo de frases antes de hacer cada comentario desagradable puede acabar generando, sin darse cuenta, un clima de desconfianza a su alrededor.

Las incoherencias entre lo que una persona dice y cómo se comporta en realidad siguen siendo el mejor indicador. Una persona falsa suele prometer más de lo que cumple y su discurso puede cambiar dependiendo de quién tenga delante.

¿Cómo reaccionar ante este tipo de discurso?

Detectar la frase es una cosa; saber cómo responder es otra. Ante este tipo de expresión, puedes preguntar directamente qué quiere decir la persona, en lugar de conformarte con el mensaje implícito.

Este gesto obliga a la otra persona a hacerse responsable de lo que está diciendo, en lugar de esconderse detrás de una falsa muestra de prudencia. Es una forma sencilla de desactivar esta estrategia sin entrar en un conflicto directo.