Si has escuchado estas 7 frases en tu infancia, probablemente eres hipersensible… Y, según los psicólogos, muy fuerte

“Eres demasiado sensible”, “Deja de llorar por nada”, “Piensas demasiado”… Estas pequeñas frases aparentemente inocentes, repetidas en casa o en la escuela cuando eras niña, moldearon una parte de quién eres hoy. No necesariamente en un mal sentido. “Hipersensible”, esa palabra que a veces se presenta como un defecto, en realidad designa un rasgo de personalidad compartido por el 15 al 30 % de la población mundial, según Polytechnique Insights. No es una enfermedad ni una debilidad. Es un modo de funcionamiento propio.

Según Saverio Tomasella, psicoanalista y doctor en psicopatología, autor de ¿Demasiado sensible para ser feliz? (Ed.Zenith), todos los niños nacen con una sensibilidad elevada. Es el entorno familiar y sociocultural el que, progresivamente, les enseña a reprimirla. Como resultado, los niños más sensibles crecen a menudo con la idea de que tienen un problema. Que son “demasiado”. Cuando en realidad simplemente sienten todo con mayor intensidad que los demás. Estas frases escuchadas en la infancia no son neutras. Dejan una huella. Pero también revelan, con el tiempo, cualidades profundas que los adultos hipersensibles suelen tener sin saberlo. Estas son algunas.

Las 7 frases de la infancia que te hicieron más fuerte y más hipersensible

1. “Eres demasiado sensible”

En lo que te has convertido: una mujer con un radar emocional excepcional.

Te lo decían con impaciencia, a veces con un toque de desprecio. Como si sentir con intensidad fuera una anomalía que había que corregir. Pero podría ser justo lo contrario. Según Isabelle Filliozat, psicoterapeuta especializada en inteligencia emocional, los niños a quienes se les impide expresar sus emociones no las pierden: aprenden a interiorizarlas, pero también a leerlas con precisión en los demás. Y en la edad adulta, esta capacidad se convierte en una ventaja invisible y poderosa.

Tú percibes lo que otros racionalizan. Sientes una tensión en una habitación antes de que estalle. Comprendes, muchas veces sin que te digan nada, lo que está viviendo la persona frente a ti. Esta inteligencia emocional no tiene precio en las relaciones humanas, tanto personales como profesionales. Te convierte en alguien en quien se confía. Alguien a quien la gente se abre. No porque seas frágil, sino porque eres realmente atenta.

2. “Deja de llorar por nada”

En lo que te has convertido: una mujer que no teme atravesar sus emociones.

Las lágrimas, en muchas familias, generan vergüenza. Se reprimen, se minimizan, se castigan. “Por nada”: dos palabras que invalidan lo que sentías justo cuando más lo necesitabas. Pero lo que esta frase forjó, al revés, es la capacidad de no huir del sufrimiento.

Las personas hipersensibles que aprendieron desde pequeñas a acoger sus emociones sin negarlas desarrollan una resiliencia que muchos envidian. No se derrumban ante el menor impacto. Lloran, sí. Pero luego enfrentan y siguen adelante. Mientras otros reprimen y acumulan, ellas atraviesan y liberan. Es una forma poco común de valentía emocional. No es fragilidad ni exceso, sino una honestidad interna que con los años se vuelve sólida.

3. “Te lo tomas todo demasiado a pecho”

En lo que te has convertido: una mujer que se implica al máximo en todo lo que hace.

Tomarse las cosas a pecho es precisamente lo que distingue a quienes hacen las cosas de quienes las hacen bien. Esta frase, a menudo dicha para calmarte, en realidad describía tu manera de habitar el mundo: completamente, sin medias tintas. En la edad adulta, este rasgo se traduce en un compromiso poco común, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en los proyectos importantes.

Tú no finges. No te quedas en la superficie. Y aunque a veces eso puede agotarte, también te hace irreemplazable. Las personas a tu alrededor lo saben: cuando te implicas, es real. Sin fachada ni cálculo. Esa intensidad emocional es una firma. Una fuerza, no un defecto.

4. “Te estás imaginando cosas”

En lo que te has convertido: una mujer con una intuición especialmente fina.

Esta frase es una de las más dañinas. No solo invalida lo que sientes: también pone en duda tu percepción de la realidad. Sin embargo, los niños hipersensibles no se imaginan cosas. Detectan señales sutiles que otros ignoran: un cambio de tono, una mirada esquiva, una atmósfera que se tensa.

Su cerebro procesa la información emocional de forma más profunda y rápida. Lo que los adultos llamaban imaginación o dramatización era, muchas veces, intuición. En la adultez, esta capacidad se vuelve una herramienta valiosa. Percibes cuándo algo no va bien. Ves lo que otros racionalizan demasiado rápido. Esa lucidez, durante mucho tiempo cuestionada, es hoy uno de tus recursos más sólidos.

5. “No es para tanto”

En lo que te has convertido: una mujer capaz de validar sus propios sentimientos.

Tres palabras para invalidar un dolor real. Repetida lo suficiente, esta frase enseña a los niños sensibles una lección paradójicamente útil: aprender a confiar en sí mismos cuando nadie más lo hace. Quienes crecieron escuchando que sus emociones eran exageradas suelen desarrollar, con el tiempo, una capacidad poco común de auto-validación.

Reconocen lo que sienten sin esperar permiso externo. Es lo que Isabelle Filliozat llama inteligencia del corazón: la capacidad de escucharse a uno mismo y confiar en las emociones como información válida. No como una reacción excesiva, sino como un dato. Esta autonomía emocional, construida a veces con dolor, es una de las formas más sólidas de libertad interior.

6. “Los demás no hacen tanto drama”

En lo que te has convertido: una mujer que dejó de compararse.

La comparación es la herramienta favorita de quienes no saben qué hacer con un niño intenso. También es una de las frases más eficaces para instalar una sensación duradera de inadecuación. ¿Por qué reacciono así si los demás no lo hacen? Esa pregunta, repetida durante años, acaba transformándose.

No en “tengo un problema”, sino en “funciono de forma diferente”.

Y diferente no significa peor. Las personas altamente sensibles que recorren este camino llegan a la adultez con algo valioso: su propio sistema de valores. Ya no se comparan con la norma. Aprenden, muchas veces a través de la soledad, a pertenecer a sí mismas.

7. “Piensas demasiado”

En lo que te has convertido: una mujer con una inteligencia analítica profunda.

Pensar demasiado en la infancia molesta. Hacer preguntas incómodas, quedarse despierta por la noche, analizar una y otra vez una situación… resulta agotador para el entorno. Pero en la adultez, es una de las características más valiosas de una mente hipersensible.

Donde otros pasan página, tú analizas. Conectas ideas. Anticipas. Esta profundidad en el procesamiento de la información está documentada: según Saverio Tomasella, las personas altamente sensibles procesan las experiencias de manera más profunda que la media, lo que se traduce en una creatividad, empatía y capacidad de análisis superiores.