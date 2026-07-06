11 actividades sin pantallas para entretener a los niños durante los viajes de verano en coche, tren o avión

Publicado el 06/07/26 à 17:43 Por El equipo editorial

Con la llegada de las vacaciones de verano, muchas familias se preparan para recorrer kilómetros en coche, tren o avión. Y aunque el destino sea emocionante, el camino puede hacerse eterno para los más pequeños. El aburrimiento suele traducirse en la clásica pregunta de «¿Cuánto falta?», seguida de protestas, discusiones o incluso lágrimas. Para evitarlo, estas son 11 actividades sin pantallas que pueden mantener entretenidos a los niños durante buena parte del viaje.

1. Un concurso para adivinar canciones

Sube el volumen de la radio o prepara una lista de reproducción antes de salir. El reto consiste en adivinar el título de la canción o el artista en cuanto empiecen a sonar los primeros segundos. Y si todos terminan cantando juntos, el viaje será mucho más divertido.

2. Escuchar cuentos o historias en audio

Los audiocuentos son una buena alternativa a las pantallas. Además de entretener, estimulan la imaginación y permiten que toda la familia disfrute de la misma historia. Existen numerosas aplicaciones y plataformas con relatos adaptados a diferentes edades, desde cuentos clásicos hasta aventuras, mitología, naturaleza o ejercicios de relajación.

3. ¿En quién estoy pensando?

Un juego muy fácil. Una persona piensa en un animal, un objeto o un personaje y va dando pistas para que los demás lo adivinen.

Por ejemplo:«Tiene aletas, muchos dientes y vive en el mar.» Respuesta: un tiburón. Para los mayores se puede aumentar la dificultad describiendo al personaje mediante comparaciones o características más abstractas.

4. El juego de las siete familias… personalizado

En lugar de utilizar una baraja tradicional, podéis crear vuestra propia versión antes del viaje.

Las familias pueden estar formadas por miembros de la familia, personajes favoritos de los niños o incluso mascotas. Si añadís fotografías impresas, el juego resulta todavía más divertido.

5. El juego de los animales

Se elige una letra del abecedario y cada jugador debe decir un animal que empiece por esa letra.

Gana quien consiga decir el último animal válido. También puede hacerse con países, profesiones, objetos o ciudades.

6. Una bolsa de sorpresas

Preparar un pequeño kit antes de salir puede marcar la diferencia.

La idea consiste en ir entregando pequeñas sorpresas durante el trayecto, como:

Un libro para colorear.

Un paquete de pegatinas.

Un cuento.

Un juego de cartas.

Un cubo de Rubik.

Figuras pequeñas.

Algún dulce para un momento especial.

Así cada cierto tiempo habrá algo nuevo que descubrir.

7. Aprender geografía jugando

Si viajáis en coche, podéis aprovechar las matrículas para jugar. Los niños pueden intentar adivinar de qué provincia o país procede cada vehículo. Es una forma entretenida de aprender geografía mientras pasan los kilómetros.

8. Rompecabezas y juegos de lógica

Los rompecabezas de viaje ocupan poco espacio y ayudan a mantener la concentración durante un buen rato. Además, resolverlos produce una gran sensación de satisfacción.

9. El juego de las señales

Durante el viaje seguro que aparecen señales de tráfico curiosas. El reto consiste en descubrir la más llamativa: animales salvajes, ganado, puertos de montaña o cualquier otra señal poco habitual. Puede convertirse en una divertida competición para ver quién encuentra más.

10. La lista de cosas que hay que encontrar

Antes de salir, preparad una lista con elementos que deberán localizar durante el trayecto.

Por ejemplo:

Un camión rojo.

Un descapotable.

Un castillo.

Un caballo.

Un molino.

Un puente muy largo.

Cada vez que encuentren uno, lo tachan de la lista.

11. Concurso de chistes

Cada miembro de la familia cuenta su mejor chiste. Al final, el resto vota cuál ha sido el más divertido. El ganador puede elegir la próxima parada o decidir el sabor del helado cuando lleguéis al destino. Y, si nadie consigue hacer reír, siempre queda el clásico premio de consolación.