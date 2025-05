Maquillaje después de los 50: el truco profesional de los 4 puntos que eleva los párpados caídos y rejuvenece la mirada

Cuando pasamos la barrera de los 50, nuestra mirada empieza a reflejar el paso del tiempo. Pero, ¿cómo podemos recuperar la frescura que tenía? Una experta desvela el secreto de la técnica de los “4 puntos” con corrector, una solución fácil pero muy efectiva para levantar los párpados y lucir una mirada más joven. ¡Toma nota!

La piel empieza a perder firmeza, elasticidad y volumen con el paso del tiempo. Esto se puede ver reflejado en la aparición de párpados caídos, líneas de expresión marcadas y una mirada cada vez más cansada sin quererlo. Por eso, después de los 50, el maquillaje de ojos puede convertirse en un aliado infalible a la hora de lucir un rostro fresco y luminoso, si sabes cómo aplicarlo.



En este sentido, existen varias técnicas de maquillaje que pueden ser muy útiles a la hora de rejuvenecer la mirada. Ya lo vimos con las sombras de ojos que rejuvenecen o el uso del delineador para destacar la mirada, y hoy lo descubriremos con el truco de los 4 puntos a la hora de usar el corrector. ¿Lo vemos?

El truco de los 4 puntos para rejuvenecer los párpados caídos

Nikol Johnson, maquilladora experta, explica que existe una técnica de maquillaje basada en usar un corrector con el subtono adecuado que contribuye a iluminar y tensar ópticamente las áreas más importantes del contorno de ojos. De hecho, según la experta, los cuatro puntos de aplicación son:



1. Párpado superior móvil (para aclarar y conseguir una base uniforme)



2. Ángulo interno del ojo (donde suelen aparecer esas sombras azuladas que dan un aspecto más cansado a la mirada)



3. Ángulo externo (que tiende a crear ese efecto de 'párpados caídos')



4. Zona inferior de la ojera, aplicando y extendiendo poco a poco hacia la sien.



El secreto está en usar una pequeña cantidad de producto, optar por un corrector con subtonos melocotón, rosado o incluso un poquito verdosos según las necesidades (ojeras, rojeces, piel cetrina), y difuminar suavemente con un pincel tipo “fluffy” o con la yema del dedo a toquecitos.

3 errores que debes evitar a la hora de usar corrector

Ahora que ya conocemos el truco de los 4 puntos para lucir una mirada fresca y rejuvenecida, te compartimos a continuación los 3 errores que no debes cometer a la hora de usar corrector, según la tiktoker experta en maquillaje @gabyortzm:



1. No te apliques el corrector de ojos justo después de ponerte la crema hidratante. Espera por lo menos 30 segundos a que la crema se absorba. ¡Esto marcará una gran diferencia!



2. No abuses de la cantidad de corrector porque esto hará que las líneas de expresión se vean más. Mejor emplea poca cantidad y luego difumina con toquecitos siempre mirando hacia arriba. Así conseguirás una aplicación uniforme del producto.



3. Una vez que te apliques el corrector de ojos no olvides sellar inmediatamente la zona de la ojera. Este paso ayudará a que el área de la ojera quede lo más lisa posible.