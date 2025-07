Mónica Cruz (48 años) revela su secreto capilar: “uso champú de cebolla para evitar que el pelo se apelmace”

Esta mañana hemos estado en el evento de LOV'YC y nos ha encantado escuchar unas declaraciones de Mónica Cruz, en las que afirmaba que su secreto para que el pelo no se apelmace es el champú de cebolla. La actriz también ha confesado que, por supuesto, este champú no huele nada a cebolla. Así que podemos usarlo con total tranquilidad.

La realidad es que no todos los champús son iguales. Se habla mucho del champú de cebolla y tiene mucha fama. Sin embargo, ese miedo de que huela a cebolla suele tirar mucho hacia atrás.



Sin embargo, tras las últimas declaraciones de Mónica Cruz, yo misma me pienso lanzar a probar el champú de cebolla (algo que nunca me planteé por si olía mal). Pero ahora que sé que no huele a cebolla, estoy deseando disfrutar de sus beneficios y ver cómo me deja el pelo.

Mónica Cruz se declara fan del champú de cebolla porque no apelmaza el cabello

En sus últimas declaraciones en el evento de LOV'YC, la actriz se ha declarado fan del champú de cebolla. Lo utiliza porque no apelmaza el cabello y a la vista está que lo tiene fenomenal, sano y cuidado.



La propia actriz no tarda en recalcar que el champú de cebolla no huele nada a cebolla y que además tiene un olor increíble. Recalca también que deja el pelo fenomenal, que no lo apelmaza.



Además, habla también de la mascarilla de cebolla. Afirma que con otras mascarillas le ha pasado que, si se echa mucha cantidad, el pelo le queda apelmazado al tener tanto volumen. Sin embargo, con la mascarilla de cebolla eso no le pasa, sino que le da mucho movimiento y lo nota mucho más hidratado.



La actriz también ha destacado el tamaño de los botes. Afirma que es algo que se agradece cuando se necesita mucha cantidad, sobre todo porque su hija tiene el pelo rizado y utiliza la mascarilla de cebolla incluso a diario para peinarse.

Además, la marca LOV'YC tiene unos precios que están geniales. El bote de champú tiene 750 ml de tamaño y apenas cuesta 2,99 euros. Mientras que la mascarilla, de 700 ml, cuesta solamente 3,50 euros. Estos precios los hemos visto en Arenal.



La verdad, es que por su precio merece mucho la pena darle una oportunidad y probar. ¡Tiene pintaza!

Otros beneficios del champú de cebolla que nos encantan

Tal y como ha confirmado la actriz, el champú y la mascarilla de cebolla funcionan y son unos grandes aliados para lucir un cabello bonito y sin apelmazar. Además, es un producto que tiene muchísimos otros beneficios para el cabello:

Estimula el crecimiento del cabello.

Fortalece el cuero cabelludo.

Reduce la caída de cabello.

Mejora el brillo.

Ayuda a combatir el exceso de grasa.

Ayuda a combatir la caspa.



Por todos sus beneficios, es un champú versátil, perfecto para utilizar en el día a día e incluso para compartir con la familia.



Ahora que sabes que huele genial, ¿te animas a probar el champú y la mascarilla de cebolla? A mí al menos me ha convencido y ya me tarda ir a comprarlo.