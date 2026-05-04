Met Gala 2026: la nueva consigna 'Fashion is art' y todo lo que sabemos sobre esta nueva edición

Publicado el 04/05/26 à 13:37 Por El equipo editorial

La Gala del Met 2026 vuelve a tomar el Museo Metropolitano de Nueva York con el tema Costume Art y el dress code Fashion is art; te contamos horarios, anfitriones y cómo verla sin perderte nada.

El primer lunes de mayo tiene una cita fija en el calendario de la moda : la Gala del Met. Las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se llenan de famosos, flashes y estilismos extremos. Pero detrás de esas fotos virales hay mucho más que vestidos espectaculares. A continuación, desvelamos algunos de los detalles que ya conocemos de esta edición. ¡Mira, mira!

Met Gala 2026 : cuándo es, dónde se celebra y cómo verla desde España

La Met Gala 2026 se celebra el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La alfombra roja se abre a las 18:00 hora local, las 00:00 en España, y suele alargarse entre tres y cuatro horas, hasta alrededor de las 3:00. Unos 450 invitados desfilan por las escaleras, encabezados este año por los patrocinadores Jeff Bezos y Lauren Sánchez y por los anfitriones Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

Desde España podrás seguir la llegada de celebrities gratis y en directo en el canal oficial de Vogue en YouTube, a partir de las 00:00. El streaming de la alfombra roja contará con los comentarios de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras Emma Chamberlain entrevistará a los invitados desde lo alto de las escaleras y las redes sociales se llenan de estilismos al segundo.

El tema Costume Art y el código de vestimenta «Fashion is art»

El tema de esta edición gira en torno a la exposición Costume Art, que explora el cuerpo vestido como hilo conductor del museo. Las salas se organizan en capítulos como Cuerpo desnudo, Cuerpo canónico, Cuerpo y embarazo o Cuerpo envejecido. El código de vestimenta 2026 es «Fashion is art», traducido como «la moda es arte». Se espera que las invitadas conviertan su cuerpo en lienzo : referencias a cuadros famosos, siluetas casi escultóricas o guiños a artistas que cuestionan el cuerpo y su representación.