Alice Campello se refugia en Madrid tras su inesperada ruptura con Álvaro Morata

La italiana y el futbolista madrileño toman caminos diferentes a pesar de los cuatro hijos que tienen en común

Trasladando las malas noticias a sus seguidores

La creadora de contenido y el futbolista formaban una de las parejas más estables hasta el momento. Era habitual ver a Alice acompañar a su marido y a Álvaro aplaudir a su esposa en lo respectivo a sus decisiones profesionales. Su separación ha sido toda una sorpresa, pero la pareja lo está llevando de manera muy madura, tratando que sea lo más amistoso posible y lo menos doloroso para sus hijos.

La pareja ha estado unida durante 8 años, 7 de ellos como matrimonio. Los rumores de crisis comenzaron al no estar presente Campello en la presentación de su marido de San Siro con su nuevo equipo y siguieron cuando comenzó a borrar fotos de su Instagram así como el apellido de su marido. La separación llegó en forma de comunicado de parte de Morata el pasado 12 de agosto: ''Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo’'. ''Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía’’.

Alice también respondió a través de sus redes sociales para dar su punto de vista, de manera muy cariñosa:''Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme, cuidarme y respetarme’'.

Nueva vida separados

Morata ha decidido trasladar su vida a Italia, donde empieza su nueva etapa con el A.C. Milan. A pesar de que lo lógico sería que Alice volviese también a su país natal, parece que ha decidido quedarse en Madrid para sorpresa de sus fans, que pensaban que volvería a su país donde además se va a instalar el padre de sus hijos.

Según la revista ¡HOLA!, la decisión de quedarse en la capital española es sobre todo para mantener la paz y comodidad de sus cuatro hijos. La influencer se queda con los mellizos Alessandro y Leonardo de 6 años, Edoardo de 3 y Bella de 1. A pesar de que se asegura que ha decidido quedarse en su residencia de Madrid, algunas fuentes aseguran haberla visto en el aeropuerto con sus hijos y tres cuidadoras de camino a Venecia para tomarse unos días de descanso y reflexión en su ciudad natal y rodeada de su familia. De hecho, uno de sus últimos posts de Instagram es en un avión, donde una de sus fans se le acercó a regalarle un libro y ella misma quiso inmortalizar el momento y darle las gracias a su seguidora con un emotivo mensaje: “Estaba en el avión cuando se me ha acercado una chica y me ha regalado este libro emocionada. Como nos sorprende la vida a veces..como sabe quitarnos y darnos al mismo tiempo. Ella no lo sabe pero me ha alegrado el día y me ha entrado directamente en el corazón.”. La propia admiradora ha respondido al post, así como la escritora del libro, esperando que le sea de mucha ayuda en estos momentos difíciles.