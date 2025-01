Agatha Ruiz de la Prada pide disculpas tras su polémico comentario sobre los gitanos: "No era mi intención ofender"

La diseñadora se encuentra en medio de la polémica tras unas desafortunadas palabras que pronunció durante el programa Fiesta de Telecinco cuando trataba de contar las condiciones de su mudanza a una nueva vivienda. Estas declaraciones han desatado muchas reacciones, incluso de figuras públicas.

El pasado sábado 18 de enero, Agatha Ruiz de la Prada acudió al programa presentado por Emma García para dar a conocer su libro Todo por un plan. Durante la entrevista, la diseñadora compartió su reciente decisión de mudarse a una casa más cercana a su tienda-taller en Madrid. No obstante, su comentario sobre las condiciones en las que vive actualmente generó un rechazo generalizado por dar lugar a prejuicios hacia la comunidad gitana. A la pregunta de la presentadora sobre su nueva vida, la diseñadora contestó: "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá"



Este comentario dio paso a una gran oleada de mensajes y posts que expresaban indignación. De hecho, algunas celebrities conocidas como la actriz y cantante Lolita Flores, quien cuenta con un fuerte vínculo con la comunidad gitana, reaccionaron con contundencia desde su cuenta de Instagram: "Te has pasado 100 pueblos. Basta de racismo. Hay gente que desgraciadamente no puede vivir como tú porque no tienen trabajo. Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta. No me gustan esos comentarios ni que programas como este los dejen pasar", señalaba la cantante en su cuenta de Instagram

Las disculpas públicas de Agatha Ruiz de la Prada

En vista de las críticas recibidas, Agatha Ruiz de la Prada publicó un comunicado en Instagram, donde pidió disculpas por sus palabras: "Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco, Fiesta. Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño”.



Además, la diseñadora también intervino en directo en el programa Espejo Público de Antena 3 para tratar de solventar el malentendido. Durante su intervención, afirmó: "Quiero disculparme con la comunidad gitana. No hay que decirlo, pido perdón. He hablado con Lolita Flores, ya está aclarado. Lo que menos pensé era ofender a nadie".