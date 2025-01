El poderoso mensaje detrás del vestido burdeos de Letizia en el 30º aniversario del Hospital Dexeus

Letizia vuelve a sorprendernos con su estilo en cada uno de sus compromisos reales. En su reciente visita a Barcelona, como presidenta del Comité de Honor de la Fundación Dexeus en su 30º aniversario, la Reina no dejó indiferente a nadie. Con un vestido burdeos de corte midi, botas de ante y un abrigo con capa, consiguió que su look transmitiera un mensaje cargado de significado. ¡Te contamos todo!

A continuación, desgranamos algunos de los mensajes ocultos que se encuentran detrás del elegante look de Letizia para su visita al Hospital Universitario Dexeus este 16 de enero de 2025 en Barcelona. ¡Toma nota!

1. Un guiño a la salud femenina y el compromiso social



La elección del burdeos no fue nada casual. Este color, muchas veces relacionado con la fortaleza y la elegancia, también transmite energía y determinación, valores que reflejan el trabajo de la Fundación Dexeus en la salud femenina. Letizia, como presidenta de su Comité de Honor, quiso destacar su fuerte compromiso con una causa tan relevante como la investigación médica y el apoyo a mujeres afectadas por cánceres ginecológicos o mutilaciones sexuales.



2. Un homenaje a Isak Andic y la moda catalana



El vestido burdeos pertenece a la firma Dries Van Noten, una marca gestionada por el grupo Puig, de origen catalán. Este detalle es bastante significativo teniendo en cuenta que en el evento también se rindió homenaje al fallecido Isak Andic, fundador de Mango y benefactor de la Fundación Dexeus. Con esta elección, Letizia hizo un sutil guiño a la industria de la moda catalana.



3. Elegancia y moda sostenible



El vestido de Dries Van Noten ya lo había llevado Letizia en 2023, durante una reunión en Asturias. Esto no solo pone de manifiesto su compromiso con una moda más sostenible, sino también su capacidad para renovar prendas con accesorios diferentes. En esta ocasión, el cinturón negro ancho fue el gran protagonista para completar su look y le ayudó a definir su silueta.



4. Una elección de complementos elegantes y llenos de estilo



Letizia optó por completar su conjunto con botas de ante negro de Latouche, una firma disponible en El Corte Inglés, y un abrigo-capa de Carolina Herrera que aporta elegancia y comodidad para este invierno. Además, su bolso ‘Victoria Insignia Satchel’ también de Carolina Herrera, reafirma su pasión por piezas icónicas que transmiten seriedad y profesionalismo.