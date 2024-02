Celine Dion: Ovación en los Grammy y documental íntimo anuncian su regreso

La gala de los Grammy tuvo momentos muy destacados, pero entre ellos probablemente el más notorio fue la reaparición de Celine Dion.

Durante los últimos dos años han escaseado las noticias acerca de Celine Dion. Algo que no resulta extraño, puesto que su último anuncio fue que padecía una extraña enfermedad de tipo neurológico conocida como Síndrome de la persona rígida. Esta enfermedad, que es prácticamente desconocida, afecta al sistema nervioso central y provoca espasmos por todo el cuerpo.



Tras su anuncio, que conllevó la cancelación de todas sus actuaciones en 2023, la presencia pública de la cantante se vio sensiblemente reducida, e incluso los contenidos que ha estado subiendo en sus redes sociales durante este tiempo eran siempre relativos a momentos del pasado. Ahora, sin embargo, podemos contar que ha reaparecido en público y que tenemos interesantes noticias sobre lo que ha estado haciendo todo este tiempo.

Reaparición en los Grammy

Una de las sorpresas que tenía guardada la organización de los Grammy era la reaparición de Celine Dion. Se celebraba la 66 edición de estos premios en el Crypto.com Arena de Los Angeles, y prácticamente nadie al margen de los organizadores estaba al tanto. Cuando llegó el momento de entregar el premio al Álbum del Año, la aparición tras el telón de Celine dejó a todos impactados.



Y antes de proceder a la entrega del premio, que recayó en Midnights, de Taylor Swift, Celine Dion se dirigió a la audiencia, que la había recibido con un gran aplauso para dirigirles unas emotivas palabras. "Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo de verdad, de todo corazón" proclamó la cantante candiense, tras lo cual el auditorio estalló en una sonora ovación que ponía de manifiesto lo muy querida que es entre el público y los compañeros de profesión.

Celine Dion prepara su regreso con un documental

Aunque nos gustaría pensar que esta reaparición supone que su enfermedad ha quedado atrás, lo cierto es que no es así. De hecho el regreso que se anuncia no es una vuelta a los escenarios, sino un regreso a la escena pública, ya que tras el anuncio de su dolencia, Celine había mantenido un perfil bajo y se sabía muy poco sobre su vida.



Lo que sabemos ahora es que en este tiempo ha estado grabando un documental sobre su lucha con la enfermedad que la aqueja. Un documental que tendrá por título I am: Celine Dion, y que se estrenará en Amazon prime Video. No han trascendido demasiados detalles acerca del mismo, pero sí que se ha dejado caer por parte de la productora que ha realizado el documental que en éste se descubrirán aspectos poco conocidos sobre la artista.





