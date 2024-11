La boda de Ana Guerra y Víctor Elías sin duda ha sido uno de los momentos del año. La pareja se ha dado el sí quiero con unos looks que no han pasado desapercibidos. Ana arriesgó con un vestido de hombros al aire ideal, mientras que Elías rompió totalmente los esquemas.

La semana pasada tuvo lugar una de las bodas más esperadas de este año, la formada por Ana Guerra y Víctor Elías. La pareja se dió el sí quiero rodeada de más de 300 personas en una boda de ensueño y desde luego los looks de los protagonistas no pasaron desapercibidos. ¡No se habla de otra cosa!

Ana Guerra y Victor Elías sorprenden con los looks de su boda: nadie se lo esperaba

A través del Instagram de @abelplanelles se ha filtrado una fotografía en la que se ve a la pareja, por fin, de recién casados. Ana con el vestido de novia y Víctor con el traje de novio.



Desde luego, que cuando una pareja se casa todas las miradas están puestas en el look. En este caso, Ana Guerra optó por un vestido de novia con los hombros al aire. Todo con bordaditos, súper romántico y favorecedor. Además de un largo velo, sencillo y precioso. El maquillaje elegido súper natural.



Por su parte, Víctor Elías tampoco dejó a nadie indiferente con su look. Optó por un traje de novio con cuello mao y sin corbata. La chaqueta bastante subidita y con botones, y con el detalle de una flor en una de las esquinas de la chaqueta. Muy original y poco visto, ¡sin duda!

Ambos lucieron guapísimos en su gran día, en el que seguro fue el día más importante de sus vidas. Por el rostro, estaban radiantes y felices.

Lidia Lozano desvela otra curiosidad de la boda de Ana Guerra: ¡no había alcohol!

Lidia Lozano asistió como invitada a la boda y aseguró que en la boda de Ana y Víctor Elías no hubo alcohol. ¡No servían cubatas! Desde luego que es una anécdota que no ha pasado desapercibida.



¿Qué opinas de los looks de los novios? ¡Esperamos que sean súper felices!