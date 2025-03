Letizia es una fuente de inspiración con todos sus looks. En su última salida para la proclamación del Premio Princesa de Girona 'Arte 2025' en Almería, captó las miradas de todos por su look elegante y a la vez moderno, donde los pantalones de cuero fueron los verdaderos protagonistas.

Durante el evento del 'Premio Princesa de Girona Arte 2025' celebrado en Almería, que forma parte de la segunda etapa del ‘Tour del Talento’, Letizia lució un conjunto muy elegante: unos pantalones de efecto piel en color beige, una camisa floral a juego y un blazer negro que le dio un toque elegante. Pero lo que realmente captó las miradas de todos fueron esos pantalones de cuero, que no solo elevaron el estilo de su outfit, sino que también se postulan como una de las tendencias favoritas de esta primavera.

Por qué el pantalón de cuero es la prenda estrella de primavera

El regreso del pantalón de cuero marrón como tendencia primaveral no es solo una sorpresa para las pasarelas, sino que también ha robado el corazón a muchas celebrities. Un claro ejemplo de ello es Letizia, quien ha asistido al Premio Princesa de Girona 'Arte 2025' en Almería.



Para este evento, la reina eligió por un look minimalista y elegante con pantalones beige combinados con una camisa floral y un blazer negro. No obstante, lo que de verdad nos llama la atención en su elección es la influencia de las tendencias actuales: el pantalón de cuero marrón está ganando protagonismo como una de las prendas estrella de la temporada, y Letizia ha demostrado cómo llevarlo de manera juvenil a partir de los 50.



Este tipo de pantalón es perfecto para quienes buscan un toque actual sin perder el estilo clásico. A diferencia de los vaqueros típicos, los pantalones de efecto piel ofrecen una textura elegante que suma estilo a cualquier look sin esfuerzo. Ya sea en un evento formal o en una cita casual, esta prenda es ideal.

Dónde puedo comprar el pantalón que reinará esta temporada

Navegando a través de las webs de nuestras tiendas favoritas hemos fichado un modelo de pantalón de cuero que lo tiene todo para triunfar en primavera. ¡No te lo pierdas!

Pantalón wideleg efecto piel en color crudo

Este modelo de pantalón de efecto piel llega para arrasar esta primavera.Con cintura elástica para mayor confort y un forro interior que asegura suavidad, este pantalón largo se convierte en un must-have para conseguir ese look chic y moderno a los 50.