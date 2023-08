Claudia Schiffer: de las pasarelas a la cerámica y la producción cinematográfica

En honor a su 53 cumpleaños hoy 25 de agosto, exploramos la evolución de la vida de Claudia Schiffer, una de las modelos más icónicas de todos los tiempos.

La historia de Claudia Schiffer es la narrativa de una de las supermodelos cuyo legado trasciende las pasarelas. Nacida el 25 de agosto de 1970 en Rheinberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania, su vida ha sido un viaje desde la campiña de su infancia hasta el epicentro de la moda global. A medida que celebra su 53 cumpleaños, es el momento perfecto para explorar su vida diversa y sus logros multifacéticos.

Claudia, hija de Gudrun y Heinz Schiffer, creció en un entorno familiar con dos hermanos y una hermana. A pesar de la popularidad que eventualmente la definiría, lidió con la autoconciencia debido a su altura y el contraste entre su origen económico y la imagen glamorosa de la moda.



Su viaje amoroso también ha sido intrigante, desde una relación con el ilusionista David Copperfield hasta su matrimonio con el productor de cine Matthew Vaughn en 2002. Juntos tienen tres hijos: Caspar, Clementine y Cosima.

La Inspiración detrás de "Cloudy Butterflies"

Aunque su nombre se asocia con la glamurosa industria de la moda, pocos conocen que sus años de formación se desarrollaron en la serena campiña alemana, cerca de las pintorescas orillas del Rin.

Contrario a la imagen de un lujoso apartamento en Londres, Claudia Schiffer ha encontrado su hogar en una espléndida mansión Tudor en la Inglaterra rural, rodeada de exuberantes campos y tierras de cultivo.



La trascendencia de esos recuerdos campestres se manifiesta en las creaciones más recientes de Schiffer: la colección "Cloudy Butterflies" para Bordallo Pinheiro, un respetado fabricante de cerámica con el que colaboró por primera vez en 2020. En esta nueva serie, las mariposas características de su diseño adquieren una paleta más terrosa, con tonos como el canela y la arcilla.



Claudia Schiffer compartió sus pensamientos sobre su última colección:



"La respuesta a nuestra primera serie de artículos decorativos fue tan positiva que parecía natural expandir la línea hacia la vajilla y continuar desarrollando los diseños. Quería incorporar colores cálidos mientras mantenía ese toque lúdico, como se ve en los platos auxiliares con forma de mariposa. También introdujimos nuevos elementos, como jarras, tazas y cuencos ideales para almuerzos y desayunos. Es gratificante ver cómo las personas utilizan y mezclan estas piezas, al igual que yo lo hago en casa."



La influencia de la cerámica y la porcelana portuguesas sigue capturando la atención de celebridades, tal es el caso de Claudia Schiffer, quien ha pasado de ser coleccionista de marcas como Bordallo Pinheiro y Vista Alegre a convertirse en una creadora activa desde 2020.

Claudia Schiffer: modelaje, producción cinematográfica y Más

El compromiso creativo de Claudia Schiffer trasciende más allá de la moda y la cerámica. La supermodelo ha demostrado su versatilidad al involucrarse en el mundo del cine, tanto en la producción como en la actuación. Su incursión en la producción la ha llevado a trabajar en varias películas notables, entre ellas "Kick Ass 2", la trilogía de "Kingsman", "Eddie el Águila", "Rocketman", "Silent Night" y su propia película "Tetris".



Es destacable la capacidad de Schiffer para elegir proyectos exitosos y su colaboración recurrente con el actor Taron Egerton, quien ha sido protagonista en cinco de las películas en las que ha participado como productora.

Una breve mirada a la carrera actoral de Claudia Schiffer

Aunque Claudia Schiffer es más conocida por su exitosa carrera en el modelaje y la producción cinematográfica, también ha incursionado en la actuación. Apareció en películas como "Love Actually", donde su breve pero memorable participación como Carol le valió una remuneración sustancial. Según The Sun, sus 60 segundos en pantalla se tradujeron en £200,000.



Además de su papel en "Love Actually", Schiffer ha participado en películas como "Algo más que cómplices", "Una noche salvaje", "Black and White", "Amigos y cantantes" y "Niño rico". También ha dejado su marca en títulos en los que, interpretando a sí misma, desempeña roles especiales, como en "Zoolander", "Futurama" e "Inferno".

Un legado de versatilidad y creatividad

A medida que Claudia Schiffer celebra su cumpleaños número 53, su vida ha sido un testimonio de versatilidad y creatividad. Desde las pasarelas de moda hasta la producción cinematográfica y la creación de cerámica, Schiffer ha demostrado que su influencia trasciende más allá de su papel inicial como supermodelo. Su capacidad para reinventarse y embarcarse en nuevos desafíos continúa inspirando a generaciones futuras de artistas y creativos.