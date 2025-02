Letizia triunfa con el vestido boho de bajo asimétrico y falda de tablas midi que las más estilosas amarán este invierno

Este martes 11 de febrero, Letizia ha inaugurado su agenda semanal con un evento cuyo objetivo era destacar el talento femenino en el terreno científico. Para la ocasión, en la que se hacía entrega de los Premios Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE) al Joven Talento Científico Femenino, Letizia ha escogido un bonito vestido que ha robado todas las miradas como ya era de esperar. ¡Mira!

Este martes 11 de febrero de 2025 se ha celebrado la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE) al Joven Talento Científico Femenino, que coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ello, la jornada ha contado con la participación de figuras reconocidas, entre ellas la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la bióloga molecular Sara García Alonso, la primera astronauta española. El objetivo de esta ceremonia era reconocer mediante la entrega de premios a jóvenes científicas en disciplinas como Matemáticas, Física, Química, Biología y Tecnología, con una cantidad de 2.500 euros para cada categoría.



Como era de esperar, la ceremonia ha contado con la presencia de Letizia, que nos ha sorprendido con un look boho muy elegante. ¡Te contamos los detalles!

El look elegante y boho de Letizia

Para la jornada de hoy, Letizia ha elegido un vestido con estampado boho en tonos verdes de la reconocida firma sueca & Other Stories. Si hay algo que hace único y diferente al diseño es su falda con tablas, bajo asimétrico y mangas con algo de volumen, tres elementos clave que lo hacen ideal para los días más fríos.



En cuanto al resto de accesorios para completar el look, Letizia ha elegido unas botas de ante de lo más elegantes en color topo y con tacón sensato, una elección ideal para los días más fríos. Las botas, de la reconocida firma española Magrit, tienen un diseño de punta redondeada y tacón sensato de menos de 5 centímetros, perfectos para quienes prefieren ir cómodas sin renunciar al estilo.



Finalmente, en lo relacionado con las joyas, Letizia ha elegido a sus pendientes dorados con forma de gota de PdPaola que combinan con todo, así como a su icónico anillo grabado de Coreterno. ¿Qué opinas de su look?