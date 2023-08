El fenómeno de las supermodelos surgió en los años 90 y no ha vuelto a repetirse. Te contamos qué ha sido de estas cuatro mujeres icónicas en el mundo de la moda.

El fenómeno de las supermodelos surgió en los años 90 y no ha vuelto a repetirse. La popularidad y el reconocimiento que Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington lograron en aquel tiempo es algo que no ha vuelto a verse en el mundo de la moda. ¿Quieres saber que ha sido de ellas y a qué se dedican actualmente?



Aunque sigue habiendo grandes modelos y algunas de ellas gozan de mucho renombre, las principales representantes de la pasarela actual no se acercan ni de lejos a la fama que estas cuatro mujeres lograron en su momento. Sus fotos aparecían en programas y revistas del corazón, y se codeaban de igual a igual con las principales estrellas de Hollywood, millonarios y personajes de la alta sociedad.

Icono de los 90

En los años 80 estas cuatro modelos llegaron a New York con hambre de triunfo. Fueron labrándose una carrera de éxito y poco a poco, subiendo en el escalafón. Pero si hay un momento que define el cénit de sus carreras es una portada de la revista Vogue, en las que todas posaron juntas y que ahora la misma revista ha vuelto a recrear. Era el año 1990 y para entonces sus nombres ya eran tan conocidos como los de los propios diseñadores que las vestían.



La historia de cómo lograron estas cuatro chicas tal nivel de popularidad es la que ha inspirado la serie de Apple TV, llamada “Supermodelos”. Con la intención de promocionarla, las cuatro han vuelto a posar juntas, recordándonos como fue posible que cuatro chicas jóvenes fueran capaces de aprovechar su oportunidad y alcanzar una situación de poder que hasta entonces no se había visto en su profesión.

El presente de las más grandes del pasado

Pero ¿Qué hacen cada una de ellas hoy en día?. De Linda Evangelista, que hoy tiene 58 años, lo último que sabíamos es que desapareció de la escena pública tras someterse a un tratamiento estético que le dejó secuelas. Sin embargo, hoy aparece sin rastro de ellas y tan guapa como siempre. Cristy Turlington (54) es influencer y promueve estilos de vida sana y estrategias antiage.



Por su parte la británica Naomí Campbell está centrada en su faceta como madre. A sus 53 se enfoca en aquello que su carrera no le permitió en su juventud, tener una familia. Y Cindy Crawford sigue muy vinculada al mundo comercial, no solo colaborando con primeras marcas, sino también creando sus propias líneas de perfumería y belleza.



Cuatro mujeres de éxito que hoy afrontan una etapa distinta, pero que nunca dejarán de estar en nuestra memoria por el impacto que tuvieron y la huella que dejaron en el mundo de la moda.