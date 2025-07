Letizia arrasa con un vestido palabra de honor superelegante que ya tiene clon low cost (y cuesta solo 16 euros)

Durante los Premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, Letizia se llevó las miradas de todos con un vestido negro de escote palabra de honor y silueta evasé que reúne todo lo necesario para ser la invitada perfecta. ¿Lo mejor? Hemos encontrado su clon low cost por menos de 16 euros. ¡Mira, mira!

En su última aparición pública con los Premios Mariano de Cavia, Letizia apostó por una combinación que no pasó desapercibida: vestido midi negro, escote recto sin tirantes, corte a la cintura y falda acampanada. Un diseño sencillo y muy favorecedor que va acorde con las tendencias que triunfan hoy en día y que no tiene nada que ver con el look del año pasado, un conjunto que combinaba la elegancia de un chaleco sastre con el encanto de una falda midi en tonos claros.

Y aunque la guinda del pastel fue el impresionante collar de perlas heredado, el vestido se llevó todo el protagonismo.

El clon low cost del vestido por 16€

Navegando a través de internet, hemos encontrado un clon low cost de la mano de Stradivarius, que podría simular perfectamente el look de Letizia. Se trata de un vestido midi evasé con hombros descubiertos, escote recto y silueta fluida. ¿Lo mejor? Está disponible en negro y otros colores... ¡Y solo por 16 euros! REF: 2409/426/001.



Este básico combina con todo y es tan elegante que quedará ideal tanto para eventos de noche como para cenas veraniegas, con sandalias planas o tacón bajo.

¿Cómo puedes combinar este vestido?

Como te comentábamos, existen muchas formas para combinar este tipo de vestido, pero te recomendamos combinarlo con kitten heels (como Letizia), un bolsito tipo cesta para una cita de noche informal y con pendientes llamativos para darle un toque chic al look. Si lo que quieres es conseguir un look que recuerde a la elegante Audrey Hepburn, como ha hecho Letizia en esta ocasión, también puedes combinarlo con un collar de perlas.