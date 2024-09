Letizia vuelve a apostar por el negro y sus icónicos aretes en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real

Felipe VI y Letizia vuelven a presidir la inauguración de una nueva temporada en el Teatro Real de Madrid. Este año, la apertura estará marcada por la ópera Adriana Lecouvreur, un auténtico homenaje al arte de la música y el teatro. Como no podía ser de otra manera, Letizia ha brillado con un elegante look, reafirmando su preferencia por el color negro y sus icónicos aretes. ¿Qué te parece su look para esta ocasión tan especial?

La esperada inauguración de la temporada del Teatro Real de Madrid ya ha tenido lugar, y como cada año, Felipe VI y la Reina Letizia han presidido el evento, sorprendiendo a todos los asistentes. Esta vez, Letizia ha optado por un vestido color negro que resulta elegante en cualquier ocasión.



Sin embargo, lo que hace especial a este vestido es su bonito escote en V profundo y la falda de vuelo que captura la elegancia clásica de este vestido con un toque moderno.

Los complementos juegan un papel muy importante

Aunque el vestido negro fue el centro de atención, los complementos de Letizia también jugaron un papel clave. Letizia combinó su vestido de H&M con unas elegantes sandalias plateadas y sus icónicos aretes, añadiendo un sutil brillo al look. Este detalle rompió con la sobriedad del negro y le dio un aire más fresco y actual.



El Little Black Dress es un clásico que nunca pasa de moda, pero Letizia ha sabido darle su toque personal con un diseño espectacular y complementos que aportan modernidad. ¿Qué te parece su apuesta por el vestido negro y las sandalias plateadas? ¿Crees que ha acertado con este look en la apertura de la temporada del Teatro Real?

En 2023 ya apostó por el negro y los complementos en plateado

En el mismo evento de 2023, Letizia sorprendió por el volumen de su vestido. Optó por un vestido negro con una falda voluminosa adornada con lazos de la firma de The 2nd Skin Co. Un look ideal para un evento de noche que combinó con aretes plateados, zapatos de Manolo Blahnik y clutch negro trazado de New Bottega.