Durante su visita al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, Letizia ha llevado un look primaveral que ha robado la atención de todas por una pieza en concreto: una falda midi plisada de Adolfo Domínguez. Navegando a través de nuestras webs favoritas, hemos fichado las alternativas accesibles a todos los bolsillos para recrear su look. ¡Mira!

Como era de esperar, Letizia ha vuelto a ser toda una fuente de inspiración para muchas con su look elegante y lleno de estilo. En su última aparición en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, Letizia ha apostado por una prenda que no solo es tendencia, sino también es muy favorecedora a partir de los 50. Se trata de la falda midi plisada de Adolfo Domínguez que Letizia ha elegido para darle un toque de elegancia a su look. ¡Vemos los detalles a continuación!

La prenda estrella de Letizia para primavera

La falda plisada de Letizia, que combina detalles en blanco y rojo, destaca por su movimiento y facilidad a la hora de combinar, y se convierte en una elección ideal para mujeres de más de 50 que buscan un look rejuvenecedor y muy en tendencia esta temporada. Para completar su look, Letizia combinó la falda con un jersey rojo fino, una cartera a juego y unos zapatos con tacón sensato en color blanco.

4 alternativas de la falda plisada en tendencia para esta primavera

Si estás pensando en recrear el look de Letizia y no sabes dónde conseguir la falda plisada en tendencia para esta primavera, echa un vistazo a nuestras propuestas, ¡son alternativas elegantes y muy estilosas!

1. Falda midi plisada de Zara

Una de nuestras propuestas es esta falda plisada en blanco roto de Zara, con corte midi, ideal para recrear su look con un toque elegante y asequible. De tiro medio y con trabillas, su tejido ligero y el cierre frontal con botones la convierten en una opción versátil y favorecedora para cualquier ocasión. Este modelo en concreto tiene un precio accesible a todos los bolsillos de 35,95 euros y la referencia es: 3067/405/251.

2. Falda plisada con cintura elástica

Nuestra siguiente propuesta es esta falda plisada de La Redoute que lo tiene todo para triunfar. Disponible en color champán, esta prenda con acabado satinado se convertirá en tu gran aliada para las ocasiones especiales de primavera. ¿Lo mejor? Está disponible por 49,99 euros y la referencia es: 1684634 / GOZ796.

3. Falda midi plisada con tejido fluido

Esta falda midi en color crudo de Roberto Verino, disponible en El Corte Inglés, es una opción elegante para seguir la tendencia y el precio es un poco más elevado que el resto: 220 euros. Confeccionada en un twill ligero, destaca por su caída fluida y su cinturón personalizado con hebilla forrada en el mismo tejido. Su cierre con cremallera invisible y la cintura con trabillas aportan un ajuste perfecto. Referencia: 001024870000999.

4. Falda midi tableada con cintura elástica

Nuestra última recomendación destaca por su excelente relación calidad-precio. Se trata de una falda midi tableada con cintura elástica de la firma Trucco, disponible en El Corte Inglés con un 28% de descuento. Su precio original era de 55,95 euros, pero ahora puedes conseguirla por solo 39,99 euros. ¡Una ganga! Ref. 001046490000059.