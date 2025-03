Letizia impacta con un traje masculino de raya diplomática y la tendencia lavallière en el Día de las Enfermedades Raras

Para su participación en el Día Mundial de las Enfermedades Raras en Oviedo, Letizia ha elegido un elegante traje de raya diplomática de la firma francesa Sandro, con chaqueta de doble botonadura y pantalón recto. No obstante, lo que realmente nos ha llamado la atención ha sido el detalle original del lavallière, un lazo con inspiración masculina que suma un aire chic y elegante al conjunto. ¡Lo vemos a continuación!

Letizia ha demostrado una vez más que sigue al pie de la letra las últimas tendencias de moda. En esta ocasión nos ha sorprendido con un look elegante y superoriginal. Durante su asistencia al Día Mundial de las Enfermedades Raras en Oviedo, la monarca ha elegido una de las tendencias más elegantes de la temporada: el lavallière, un lazo con inspiración masculina que suma un toque original a su conjunto de sastrería francesa.

¿Cuál es el verdadero origen del lavaillère?

¿Habías oído hablar antes del lavallière? Si no, debes saber de entrada que se trata de un lazo atado al cuello a modo de corbata, inspirado en la moda masculina del siglo XVII y popularizado por Yves Saint Laurent en los años 60. Conocido también como pussycat bow, este accesorio combina tradición y toque actual, que añade un aire elegante al conjunto. Es muy fácil de combinar y se convierte en un must para quienes desean un estilo elegante con un toque parisino, ideal tanto para looks formales como para outfits más casuales.

¿Cómo ha añadido Letizia esta tendencia a su look?

Letizia ha optado por añadir la tendencia del lavallière a su traje de raya diplomática de la firma Sandro, formado por: chaqueta de doble botonadura con bolsillos y cuello sastre (precio: 395 euros) y pantalón recto de pierna ancha, con pinzas traseras y bolsillos ribeteados (precio: 245 euros). El conjunto, aún disponible en la web de la marca y se ha convertido en toda una tendencia para esta primavera 2025.