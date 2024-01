Revelación impactante: Princesa Kate Middleton inducida a un coma tras cirugía abdominal

Nuevos datos sobre la operación de Kate en la que sufrió complicaciones muy graves

Hace unos días la casa Real británica sorprendía con unos comunicados en relación a las operaciones de Kate y el rey Carlos III. Debido al largo tiempo de recuperación que se preveía para la princesa, decidieron dar algunos detalles para evitar especulaciones.

La preocupante situación de Kate envuelta en secretismo

Kate Middleton se sometió a una operación abdominal el 28 de diciembre, que según el Palacio de Kensington estaba “planificada”. En el comunicado del 17 de enero se indicaba que “La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital durante diez a catorce días, antes de regresar a casa para continuar su recuperación”.

A pesar de que indicaban que sería una larga recuperación, el hecho de que Guillermo hubiera cancelado su agenda para estar junto a ella, hacía saltar las alarmas y dudar del estado de salud de la princesa. La única información que se tiene es que permanecerá en el hospital The London Clinic hasta el 30 de enero, si no se producen complicaciones. Cuando reciba el alta será trasladada a su residencia de Adelaide Cottage donde tendrá todavía un largo periodo de recuperación.

Los últimos datos no son muy esperanzadores

La periodista Concha Calleja es una experta en la familia Real inglesa y apunta a complicaciones muy graves durante el postopeartorio. El pasado domingo aseguró que las complicaciones fueron tales que se tomó la decisión de intubar e inducir el coma a la princesa. La colaboradora del programa Fiesta de Telecinco comentó que "Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones”, después añadió que la decisión habría sido la de "inducirla a un coma, hubo que intubarla y hubo que inducirle un coma”.

De este modo, aunque la operación parece que fue bien, el postoperatorio está siendo mucho más complicado. Calleja afirmó además que la difícil decisión de inducir a la princesa a un coma no la tomó un único profesional sanitario, sino que fueron varios médicos.

Sobre el comunicado oficial que se hizo, en el que se indicaba que Kate permanecería en el hospital ingresada entre 10 y 14 días, cree que la estimación se hizo debido a las complicaciones de la cirugía, por lo que se vieron forzados a hacer pública la información de la operación en este momento.

La periodista también cree que el secretismo con el que se está tratando este tema de salud por parte de la familia real se debe al estado de salud de Kate: "Entre bambalinas, hay una discusión tremenda para poder decir qué comunicado se va a dar ahora". Según Calleja, "la verdad de lo que ha pasado, la verdad de por qué la han operado, de qué la han operado, no la vamos a saber, salvo que la recuperación no progrese adecuadamente. Y entonces sí que nos dirán la verdad porque la vamos a ver", se ha atrevido a sentenciar.

Puede que Calleja conozca el motivo de la cirugía de abdomen, pero no lo reveló. Lo que sí indicó fue que "su vida ha corrido mucho peligro" en el postoperatorio, hasta el punto de que "la preocupación en casa real era palpable, era salvarle la vida".