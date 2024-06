Kate Middleton ya lo sabía: esta actividad aumenta el bienestar y la felicidad de las mujeres tanto o más que caminar

Hay actividades que son terapéuticas y que no nos paramos a pensar todo el bien que pueden hacernos. Hay una en concreto que te puede ayudar a ser más feliz.

¿A quién no le gustaría ser un poco más feliz? Lo cierto, es que la felicidad no tiene precio, al igual que el bienestar.



Alcanzar un estado de calma y estar zen no siempre es fácil. Sin embargo, hay truquillos que nos pueden ayudar, como una de las actividades terapéuticas que acabamos de descubrir y te va a sorprender.



Unos investigadores de Princeton han descubierto, tras analizar 15 actividades distintas que hacían las mujeres, que la jardinería y la horticultura doméstica nos da tanta felicidad como salir a caminar o de cena.

Dicen que el dinero no da la felicidad, pero quizás la jardinería sí

Anu Ramaswami, una de las autoras de este estudio, asegura que "la jardinería y la horticultura domésticas nos brinda la salud de las frutas y verduras frescas, promueve la actividad física y apoyar el bienestar emocional".



De hecho, al hablar de jardinería no podemos obviar que precisamente Kate Middlelton -que vimos hace poco reaparecer en el Trooping the Colour- ama la jardinería desde hace años. Y de hecho ha elegido la jardinería como terapia mental, como apoyo en su lucha contra el cáncer.



Al final, apoyarnos en nuestras pasiones nos hace más felices, pero lo importante es que es una actividad terapéutica que tiene un efecto positivo en las mujeres y pocas lo saben.



Además, para disfrutar de la jardinería no necesitas un jardín. Puedes incluso montarte un pequeño huerto en tu terraza, aunque sea empezando por unas plantas aromáticas para cocinar.

¿Te animas a empezar en esto de la jardinería?